韓星裴勇俊淡出演藝圈多年，2022年甚至帶著妻子朴秀真與孩子移居到夏威夷，如今傳出一家人結束長達約4年的夏威夷生活返回韓國，並在首爾盤浦洞置產，重新展開韓國生活。消息曝光後，外界也關注這位昔日韓流男神未來動向，尤其是否有意重返演藝圈。



據韓媒「OSEN」報導，裴勇俊與朴秀真帶著兩名子女結束夏威夷生活，已經返韓，目前一家人住在首爾瑞草區盤浦洞的頂級公寓。據悉，夫妻倆是在與孩子們商量後，決定返回韓國，也傳出朴秀真是比較希望返韓。兩名孩子則轉學至首爾當地的英國系國際學校就讀。

裴勇俊傳一家人結束長達約4年的夏威夷生活返回韓國。（小紅書圖片）

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裴勇俊自2018年將自己持有的KeyEast股權出售給SM娛樂後，便幾乎淡出演藝圈，2022年甚至關閉官方網站，當時被外界認為形同正式退出演藝圈。不過，他並未完全離開商業領域，目前仍以主要股東身分持有韓國上市公司Blitzway Entertainment的股份，持續以企業家身分活動。

如今裴勇俊一家返韓，也讓外界好奇他是否有意重啟演員工作。事實上，他自2007年主演韓劇《太王四神記》後，就鮮少有戲劇作品，2011年曾在《Dream High》中客串演出，至今已近15年沒有新的演戲作品。不僅如此，妻子朴秀真也自2013年演出韓劇《刀與花》後，便沒有再參與戲劇演出。

不過，對於裴勇俊是否重返演藝圈，業界人士透露：

雖然裴勇俊和家人已經回到韓國，但據我所知，他目前並沒有重新展開演藝活動的計劃。

似乎短期內還看不到昔日男神復出的可能。

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