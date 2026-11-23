俞可程（Kanis）近日突然爆出秘戀風波，被揭發疑與TVB綜藝科高級導演、《魔音女團》導演鄭韜畧（Marcus）過從甚密。事件不僅令她捲入疑似介入他人婚姻的「小三」疑雲，更被指憑藉這層特殊關係，打破公司規定藝人只可參加《魔音女團》或《女神配對計劃2》其中一檔節目的「二選一」限制，破例兼顧兩大重頭綜藝並「空降」女團，加上她在《女神2》大賣單身人設，隨即惹來大批網民洗版式負評。在台慶夜臨時「被失蹤」後，最新消息指男女雙方並未停工避風頭，而是先後火速復工「分頭行事」，女方重返《東張西望》出外景，男方則隨成團出道的《魔音女團》飛赴韓國出席頒獎禮。

俞可程偷搭人夫男導演鄭韜畧斷正。（讀者提供）

俞可程被爆偷搭人夫導演，扮純情拍《女神2》遭轟「人格破產」。（截圖）

打破「二選一」限制空降女團 「宣誓單身」舊片翻Hit遭鬧爆

據悉，俞可程日前被目擊與《魔音女團》導演鄭韜畧在街頭舉止親暱，兩人更出現繑手及親吻等親密互動。消息曝光後隨即在網上掀起軒然大波，有網民直指男方疑為「人夫」，批評女方介入別人家庭；更有知情人士爆料，無綫原本規定《魔音女團》與《女神配對計劃2》兩大綜藝節目「二選一」，一眾藝人只能夠參加其中一個節目，以免資源重疊，惟俞可程卻被指憑藉與導演的特殊關係成功衝破限制，破例同時踩入兩大焦點節目並獲特別優待「空降」女團，對其他遵守規則的藝人極不公平，眾藝人敢怒不敢言。

俞可程打破「二選一」限制空降女團。（截圖）

俞可程打破「二選一」限制空降女團。（截圖）

除了被質疑靠關係打破節目限制外，最令觀眾反感的是俞可程一邊私下蜜運，一邊高調參與《女神配對計劃2》。有眼利網民迅速翻出《女神2》全球招親記者會的舊片段，當時俞可程曾與一眾女嘉賓在鏡頭前公開宣誓「現時單身、絕無拍拖」。如今舊片翻Hit，不少網民紛紛留言怒轟她「謊報單身」、「發誓當食生菜」，直斥此舉欺騙觀眾及一眾真心參與配對的男嘉賓。不過，同屬《魔音女團》成員的莊子璇日前在台慶受訪時就曾代為解畫，透露據她所知雙方目前應該均處於單身狀態，令男方婚姻狀況一度陷入羅生門。

台慶臨時被飛出表演環節 男女主角火速復工分頭行事

受負面新聞拖累，俞可程於本月19日舉行的《萬千星輝賀台慶》中臨時缺席，不但未有現身紅地毯，原本有份演出的歌舞環節亦被緊急抽起，整晚僅以AI虛擬分身形式在《東張》致敬幕後短片中閃現，一度引發外界揣測她已遭無綫「雪藏」。

昨日有報導指俞可程已打破雪藏傳聞火速復工，被發現如常出外景為《東張西望》進行採訪拍攝，看來其《東張》主持工作暫未受今次桃色風波影響。至於風波中的男主角亦同樣未有停下腳步，近日已低調隨正式出道的《魔音女團》團隊出發前往韓國，投入海外頒獎禮的拍攝及隨團工作，兩人一港一韓各自開工。

TVB導演鄭韜畧（Marcus）。（讀者提供）

六位成員在頒獎禮上獲大會頒發 「Asia Special Award」（亞洲特別獎） 殊榮，成為她們成團後首個海外國際獎項肯定。（截圖）