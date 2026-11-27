韓國女星韓韶禧與男星李到晛昨（26）日以品牌代言人身分，現身菲律賓馬尼拉出席服裝品牌開幕活動，現場吸引大批粉絲圍觀。活動過程中，兩人被要求蹲下拍照，身穿短裙的韓韶禧一度面臨走光風險，李到晛見狀立刻脫下自己的外套遞給她遮擋雙腿，霸氣又體貼的舉動瞬間引爆全場歡呼。



綜合韓國、香港媒體報導，李到晛與韓韶禧同為韓國服裝品牌 MUSINSA Standard 的代言人，這次特地飛往馬尼拉參加當地門市開幕活動。李到晛25日才剛經由仁川國際機場出境，這是他與女友林智妍分手消息曝光後首度公開露面，心情看似未受影響，與韓韶禧互動自然大方。

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活動現場兩人親切與粉絲互動，然而就在攝影環節，主辦方要求兩人彎膝蹲下配合拍照。由於韓韶禧當天穿著短裙，蹲下姿勢讓她顯得有些為難，一旁的李到晛二話不說，隨即脫下身上的外套遞給她。他不只遞上外套，還細心協助整理擺放位置，確保外套完整覆蓋韓韶禧的雙腿，避免任何走光可能。

現場觀眾目擊這一幕後立刻爆出歡呼聲，韓韶禧則羞澀地以手掩口微笑，氣氛溫馨。這段畫面隨即在社群網路上瘋傳，網友紛紛大讚李到晛「風度十足」、「反應超快」，也有人笑稱這是「最帥氣的紳士救援」。

事實上，李到晛與韓韶禧過去曾合作戲劇作品，兩人私下交情不錯，這次在海外活動上的即興互助，也讓粉絲見識到螢幕之外的暖心互動。

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