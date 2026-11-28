早前莊思敏（Jacquelin）因分享亡母喪禮短片及在節目《玄戰》中通靈，引來胞妹莊思華發文暗寸「生前最少陪伴和照顧媽媽的，就不要在人走後說最多的話」，一度傳出姊妹決裂。不過家姐日前豪送LV姊妹手鏈及BIGBANG周邊氹掂兩位細妹，三姊妹攬實合照正式破冰，最近更爆出三姊妹合資7位數，於家鄉馬來西亞吉隆坡開設融合潮式與日式居酒屋元素的餐廳，新店將於下周正式試業。

1979年莊寶與電視演員江玉珠結婚，婚後育有3女1子。（IG@jacquelinchng）

莊思敏向來跟孖生妹妹莊思華及莊思明，感情要好。（網上圖片）

帶住父母回憶開店

談及新店賣點，過去曾與姊妹在港合資開時裝店的莊思明，今次首次涉足飲食界，她透露餐廳晚上設有Live Band表演，並坦言開店是為了延續父母的味道：「選擇做潮州菜係因為由細到大經常食，父母好鍾意食，但馬來西亞比較少潮州菜，所以父母返香港都必定帶我哋食潮州菜，係我哋全家都好鍾意嘅口味。」她又提到，恰巧有朋友想在當地開潮州菜館並融合港式元素，一拍即合下便促成今次三姊妹的合作。

三姊妹合資開店。（IG@mona.c.hua）

雖然丈夫楊明在當地經營燒味店有聲有色，但思明指今次完全沒有向對方取經：「冇問佢意見，因為完全唔同類型，而且我哋係獨立個體，大家唔會干涉對方想法。」至於怕不怕合作做生意傷感情，她則笑指兄弟姊妹吵鬧是常態：「冇擔心，鬧交都冇所謂，瞓醒覺就冇事。」未來她亦預計要港、馬兩邊飛打理業務。

三姊妹齊心投資7位數

莊思敏表示新店籌備了近4個月，姊妹三人共投資7位數，她對生意信心爆棚：「非常有信心，因為今次餐廳地段好好，而且近幾年愈來愈多人去吉隆坡旅遊，加上當地人都好鍾意出街食飯，我哋除咗食物有驚喜，仲會定期舉行表演活動同大家一齊開Party。」她又表示，由於胞弟在吉隆坡生活，希望藉著回馬來西亞打理生意，增加兄弟姊妹的見面與溝通機會。

莊思敏分享母親喪禮靈堂影片。（IG@jacquelinchng）

送別亡母。（IG@lisa_chng）

莊思敏現身TVB節目《玄戰》，希望通過節目能夠與亡母「連結」。（影片截圖）

莊思華疑似暗寸家姐「生前最少陪伴和照顧媽媽的，就不要在人走後說最多的話」。（IG@mona.c.hua）

莊思敏事後轉發金句：「有些關係，只要你決定『我不要了』這道題就解了。不是冷漠，是把人生還給自己。」未知是否姊妹感情生變？（IG@jacquelinchng）