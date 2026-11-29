前日（27日）是視后李佳芯（Ali）的44歲生日。向來人緣甚佳的她，除了獲一眾圈中好友送上祝福，更收到特別的「驚喜」賀禮與極具份量的老友心意，開心慶生。



李佳芯44歲生日。（IG@kakikakileung）

遭《悠長假期》拍檔呂爵安出賣

因合作ViuTV劇集港版《悠長假期》而熟絡的呂爵安（Edan），趁正日於社交平台限時動態大晒李佳芯的模糊「黑圖」賀壽。壽星女見狀毫不示弱，隨即轉發並寫上「多晒！」二字，更惡搞拼貼兩張Edan由下而上拍攝、突顯大鼻窿及雙下巴的「超崩壞」大頭照反擊，兩人互動相當搞笑。

呂爵安與李佳芯合作《悠長假期》。（盧國輝 攝）

Ali反擊黑圖。（IG@aliaime）

笑聲太狂妄被餐廳安排坐角落位

與李佳芯老友鬼鬼的梁嘉琪及楊潮凱，亦相約壽星女到飯局聚首。從相片所見，三人光顧相熟的西餐廳，素顏上陣的李佳芯捧着鋪滿忌廉的甜品露出甜笑，狀態大勇。梁嘉琪打趣猜測應該是三人笑聲太狂妄，經理才每次貼心地將他們安排在角落位置。

李佳芯孖梁嘉琪楊潮凱慶祝生日。（IG@kakikakileung）

梁嘉琪笑指笑聲太狂妄被安排坐角落。（IG@kakikakileung）

飯局上，楊潮凱更準備了極具心思的賀禮，向兩位摯友送上裝在透明展示盒內的菊石化石。這份歷經數千萬年的厚禮，被梁嘉琪大讚為「歷經風霜的友誼禮物」。三人飯後意猶未盡，更轉場到街頭戴上Cap帽靠在一起自拍留念，盡顯深厚情誼。