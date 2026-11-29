曾登上2024水彈音樂節（WATERBOMB）展現火辣身材的歌手 Queen WA$ABII，近日在社群分享最新近況，她大喇喇掀起上衣露出明顯三層肉，還俏皮發文問大家猜猜為何變胖，甚至直言比過去更圓潤。由於外型與過往火辣模樣落差極大，有網友留言質疑「This looks like AI」，她也幽默回應「hell nah」否認修圖或AI生成，隨後更拍片解釋暴肥原因。



Queen WA$ABII 在影片中澄清，外界猜測她是單純停用「維格威（Wegovy）」與「蒙jaro（Mounjaro）」後出現復胖潮其實並不完全準確。她透露自己連續施打長達1年半，甚至用到最高劑量，卻疑似出現耐受性，即便在最大劑量下仍照樣發福，短短時間就增加10kg。眼看高昂花費換不到理想效果，她才乾脆決定停藥，強調這波體重上升並非單純停藥反彈。

Queen WA$ABII分享近況，身材與她2024年登上水彈音樂節時落差極大。（IG@wasabiikim）

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面對身材變化，Queen WA$ABII 態度相當坦率樂觀，表示自己也沒想到會胖到這個程度，不過她已擬定「先爽吃再減肥」計畫，打算一路吃到年底、來場「最終吃貨大解放」把嘴饞怨氣一次發洩完，之後再展開嚴格飲食與減重計畫。她也向粉絲喊話，希望大家推薦真正道地的在地口袋名單，無論是小吃、餐酒館或甜點都歡迎敲碗分享，讓她好好享受最後衝刺再認真甩肉。

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