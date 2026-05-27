陪酒性騷、騙食「毒品減肥藥」　前韓女團尹到怡爆5大演藝圈黑幕

前韓國女團「FANATICS」成員尹到怡近日公開揭露韓國演藝圈黑暗內幕！從未成年被逼整型、沒收手機限制私生活，到出道後慘背「潛規則債務」月領上千元台幣。她更驚爆有練習生被誘騙服下含有毒品成分的減肥藥。歷經職場集體霸凌與性騷擾的尹到怡，如今轉戰台灣發展，感性大讚台灣職場「充滿尊重」，終於找回自我。



練習生生活遭全面監控 智慧型手機全被沒收

尹到怡近日在YT個人頻道中公開揭露韓國演藝圈與 K-POP 練習生制度背後的黑暗真相！

尹到怡（IG@yxxndoi__）

更多尹到怡爆料黑幕內容及日常照片：

+ 15

她透露，韓國經紀公司對練習生的管控極其嚴格，尤其是私生活。多數公司會沒收練習生的智慧型手機，僅提供無法連接 Wi-Fi、只能通話與簡訊的「2G手機」，甚至有公司會檢查所有通訊內容。為了躲避管控，練習生們常私下偷偷買手機，藏在內衣或內褲裡以躲避搜查。

部分公司甚至連 2G 手機都不允許，練習生每週只能在工作人員的監視下與父母通話一次，徹底切斷其與外界的聯繫，以確保練習生能「全心全意」投入訓練。

未成年就被要求整型 出道後還得背債

針對外界好奇的整型問題，到怡直言，大型公司通常設有「視覺總監」，並有長期合作的醫美診所。她在未成年時期就被帶往診所，院長針對她的五官、下顎甚至脂肪移植提出了一大堆建議。

雖然手術費用由公司支付，但這並非「福利」。尹到怡解釋，練習生時期的所有費用，包括訓練費、餐費、住宿費甚至是整型費，在出道後都會轉化為「債務」。若團體不紅，成員可能出道多年都拿不到薪水，每個月僅能領到台幣三、四千元的生活費，而大部分收入都得先償還公司早期的投入。

病態的審美標準：170公分被逼瘦到38公斤

除了嚴苛的私生活管控，韓國演藝圈對藝人身材的「病態標準」更是摧殘身心的主因。到怡透露，自己早在15歲、正值發育成長的黃金時期，就進入了練習生體系。當時她的身高已有170公分，在一般人眼中是標準的名模身材，但在經紀公司的審美天秤上，這卻成了必須極限瘦身的負擔。

「公司要求我體重只能維持在42公斤」到怡沈重地回憶道。以170公分的身高計算，42公斤的BMI值僅約14.5，已屬於嚴重體重不足，然而殘酷的現實不僅止於此，她更揭露當時甚至有工作人員對她提出更卑微的要求：「他們甚至跟我說，要瘦到38公斤才算過關、才夠格出道。」在青春期最需要營養的年紀，卻被要求追求一個幾乎等同於「皮包骨」且嚴重威脅生命的生理數據。

陪酒、金主與性騷擾 韓國娛樂圈黑暗面曝光

影片中段，尹到怡談到了最陰暗的部分，也就是「金主」（Sponsorship）與潛規則。她表示曾收到要求「伴遊」或「見面」以換取金錢與機會的私訊。有些公司甚至會強迫藝人參加酒席。

在這些場合中，藝人常面臨言語性騷擾，例如被詢問胸部尺寸、是否有性經驗等。到怡感嘆：「有錢人利用了我們的夢想。」許多藝人因為太渴望成功、太害怕被封殺，只能選擇隱忍或順從。

「毒品減肥藥」陷阱震驚外界 練習生恐不知情染毒

最令人震驚的爆料莫過於「減肥藥」陷阱。尹到怡分享了她朋友的真實經歷：有心人士利用演藝圈對體重的病態追求，向急於出道的練習生推薦「效果極佳的減肥藥」，宣稱許多藝人都在吃。

然而，這些藥物實際上含有毒品成分。練習生在不知情的狀況下服藥，雖然體重確實減輕，卻在潛移默化中產生毒癮。尹到怡嚴肅呼籲，千萬不要隨意服用來源不明的減肥藥，這可能是毀掉人生的陷阱。

轉戰台灣發展 到怡感嘆：第一次感受到尊重

經歷過韓國演藝體制那種近乎窒息的「工廠式管理」，尹到怡在台灣重新找回了身為藝人的尊嚴與溫度。對她而言，台灣演藝圈那句「妳開心最重要」，不再是忽視或放任，而是對個體意願的最高尊重與心理健康的真誠守護。尹到怡感性地呼籲，追逐夢想的過程固然艱辛，但不應以犧牲自我或接受剝削為代價；她希望每位懷抱星夢的年輕人，在渴望光芒照耀的同時，也能學會守護心中的那份純粹，別讓夢想淪為他人手中傷人的利刃。

【延伸閱讀】AV女優玥伶揭麻豆傳媒執笠內幕 逼演毀三觀劇本：亂倫還涉未成年（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 5

延伸閱讀：

韓星尹到怡控澎湖餐廳歧視韓國人！「阿家生蠔」怒駁斥：深夜臨時來還直接開拍

「阿家生蠔」老闆罵韓女星尹到怡 稱「負面行銷促觀光」不介意負評

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】