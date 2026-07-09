L級女優田野憂遭網暴嫌肥　苦撐1年患厭食症暴瘦　近況曝光網崩潰

日本AV女優田野憂擁有纖細四肢與L罩杯傲人上圍，反差身材讓她累積不少人氣。不過，她近日在社群平台坦承罹患厭食症，透露過去一年因長期遭受網友惡意攻擊身材，承受極大心理壓力，最終導致生病，目前已開始接受治療，希望能一步步找回健康。



田野憂表示，大約一年前開始，網路上陸續出現許多針對她外型的惡意留言，甚至有人直接嘲笑她是「胖子」。儘管身邊親友不斷安慰她，認為她現在的模樣已經很好，但外界的負面評論始終揮之不去，長期累積的壓力最終讓她罹患厭食症。

田野憂（x@_yu_8_8）

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然而，隨著病情影響，她的體重逐漸下降，酸民的攻擊卻沒有因此停止。田野憂透露，近來又頻頻看到有人批評她「太瘦了，看起來好噁心」等留言，讓她再次受到打擊。她無奈表示，不論自己變成什麼樣子，似乎都無法滿足所有人的期待，這段時間情緒也因此陷入低潮。

面對病情，田野憂表示，目前正積極接受治療，努力讓身體慢慢恢復，希望未來能重新找回健康，也感謝一路以來支持她、鼓勵她的粉絲陪伴，盼望自己能以更好的狀態與大家見面。

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