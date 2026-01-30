「第一美腿」女星患罕見癌半年　暴肥20kg毛髮掉光　淚訴煎熬過程

曾獲封為「台灣第一美腿」的女星林茉晶，憑藉精緻五官與修長美腿在《國光幫幫忙》等節目走紅。然而，她卻在演藝事業穩步發展之際，驚傳罹患罕見且惡性的「亮細胞卵巢癌」。



近日，林茉晶在網路節目《女子聊傷所》中首度詳述抗癌的心路歷程，甚至在鏡頭前大方脫下假髮，露出化療後重新長出的短髮，堅強態度令無數網友鼻酸。

曾獲封為「台灣第一美腿」女星林茉晶，卻在演藝事業穩步發展之際，驚傳罹患罕見且惡性的「亮細胞卵巢癌」，近日在節目中首度詳述抗癌心路歷程。（FB@林茉晶）

從巧克力囊腫演變成癌症 暴增5公分是關鍵

林茉晶透露，她追蹤體內的巧克力囊腫已長達5年，長期維持在7公分左右，並無太大異狀。去年底她嘗試服用中藥調理，沒想到短短一個月內，囊腫竟從7公分激增至12公分。

就醫檢查後，醫師告知其腫瘤介於良性與惡性之間，手術切除並化驗後，最終確診為高度惡性「亮細胞卵巢癌」。雖然發現時是第一期，但由於該癌細胞極具侵略性且易復發，醫師建議必須進行6次預防性化療與大手術。

「人工血管」成隱形限制 被迫告別外景節目

她透露，抗癌這半年多來，她的工作與經濟狀況陷入前所未有的困境，接案量大幅縮。

林茉晶回憶，在罹癌之前，她的工作行程極為充實，不僅常上各大綜藝節目，更曾站上澎湖國際海上花火節的舞台主持。然而，為了進行長期的化療，她的體內裝設了「人工血管」，這成了她職業生涯的巨大阻礙。

她坦言：「我現在沒辦法接任何外景節目。」由於胸口的人工血管絕對不能受到碰撞，所有需要劇烈運動、奔跑或有肢體接觸風險的外景邀約，她只能忍痛推掉。對於原本全方位發展的她來說，這無疑是被折斷了羽翼，工作範圍被限縮在棚內或靜態拍攝。

外貌走鐘遭誤解 接案環境現實無情

除了身體的物理限制，化療導致的體態改變也嚴重影響她的工作。林茉晶透露，化療讓她體重暴增近20公斤，神態與氣色也與以往大不相同。她感嘆，演藝圈是個極度看重外貌的地方，當她化療結束後重返第一個工作時，明顯感覺到自己：

已經不是從前的那個林茉晶。

由於許多客戶與網友並不知道她當時正在抗癌，曾有網友留言嘲諷她「變胖、走鐘」，這些標籤讓她接案變得更加困難。她自曝：「現在的收入大概比以前少了5倍之多。」面對工作邀約的銳減與經濟壓力，她形容現在的心境如同「重新開始」，必須在破碎中重建自己的事業。

化療副作用煎熬：體重飆升20公斤、掉髮掉到心碎

談起化療的過程，林茉晶語帶哽咽地描述那是「活得不像人」的日子。除了化療藥物帶來的強烈噁心感與疲憊，最讓身為藝人的她難受的是外型劇變。因為化療副作用，她的體重從原本纖細的身材一路飆升至接近80公斤，「至少胖了15到20公斤」。

此外，化療第三次後，頭髮開始「一撮一撮地掉」，連眉毛和睫毛也幾乎落光。為了方便清理也為了不再看著落髮傷心，她決定去髮廊將頭髮全部剃光。林茉晶感嘆，當時走在路上或錄製工作影片，甚至會被不知情的網友攻擊「怎麼變這麼胖」，讓正處於身心崩潰邊緣的她承受巨大壓力。

鏡頭前勇敢脫假髮！與癌症共存的「鳥窩頭」

在訪談中，林茉晶為了展現真實的自我，當眾脫掉假髮。她笑稱自己現在的頭髮是「鳥窩頭」，雖然比平頭長一點，但那是歷經6次化療後努力長出來的新生。她透露，抗癌期間曾多次有過絕望念頭，

很希望一睡著再也不要醒來。

想以此結束所有痛苦。

母愛成為支撐動力 呼籲女孩「活在當下」

支撐林茉晶走過低潮的，是她的家人。她提到體型瘦小的母親為了照顧術後無法下床的她，肩膀因過度操勞而紅腫發炎，爸爸的一句「等妳病好要好好照顧媽媽」，讓她重新燃起鬥志，「身為家裡的獨生女，我必須撐下去」。

目前林茉晶每兩個月需回診追蹤指數，雖然仍活在癌症復發的恐懼陰影下，但她學會了調整情緒。她以過來人身分呼籲：

不用勉強自己堅強，可以承認自己的痛苦，唯有這樣才能接受別人的幫助。想做的、想見的人就趕緊行動，不要讓生命留下遺憾。

