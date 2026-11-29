台灣2026九合一大選昨日（28日）正式舉行，知名主持人兼作家蔡康永近期在社交平台頻頻發聲，一舉一動成為網民熱議焦點！



恰逢台灣2026九合一大選，蔡康永近期動向備受關注。（Facebook@蔡康永）

蔡康永遭點名親回：要退出文壇了

蔡康永日前在Threads分享哲理，表示「把謠言講到荒謬就會失去力量」，適逢選前有網民發文分享，指家中長輩竟深信民進黨政治人物沈伯洋是「蜥蜴人」，甚至煞有其事地認為他站在宣傳車的防彈玻璃後方，是為了避免蚊子飛走方便進食！離奇說法引得其他網民忍不住點名追問：「康永哥說把謠言講到荒謬就會失去力量，要多荒謬才算夠荒謬啊康永哥？！」沒想到竟意外釣出蔡康永親自現身留言區，幽默自嘲回應：「終究來到我退出文壇的日子了」，再度掀起全網瘋狂討論！

蔡康永遭點名追問「蜥蜴人」謠言，竟自嘲退出文壇。（Facebook@蔡康永）

網民狂轟蔡康永太虛偽

事實上，蔡康永近日在社群平台金句連發，稍早前亦曾發文寫下心靈雞湯：「如果沒有想去的地方，一切就可能是羞辱和傷害；如果有想去的地方，那一切就只是過程。你們有想去的地方嗎？」然而這番「高情商語錄」今次卻未能贏得所有網民掌聲，反而在討論區引爆猛烈負評！

蔡康永近來在社群平台近來金句連發。（Facebook@蔡康永）

大批網民毫不買帳，更留言怒轟他「蔡康永其實就是那麼虛偽，站在道德制高點告訴全世界他EQ很高」，甚至有人重提他與小S昔日主持風格，直言：「所以他跟小S自以為幽默的那種吐槽式風格的節目，我連看都懶得看，無禮又低俗」、「真的，從小就討厭那個節目，會兩個人私自評論來賓在那邊竊笑」！

網民唔受落批評蔡康永一直這麼虛偽。（Facebook@蔡康永）

蔡康永和小S都是台灣知名主持人。（Facebook@蔡康永）

蔡康永曾遭黎明、黃渤回懟

隨著輿論發酵，一眾眼利網民更趁機翻出蔡康永年輕時在頒獎禮及節目上「失言反被修理」的經典舊片瘋傳！其中當年「金句王」黎明神級回懟蔡康永的片段再次被翻出，蔡康永採訪黎明時，拋了個帶刺的問題：「有傳言說你不喜歡笑，是因為你不喜歡你的牙齒。」這個問題黎明沒接招，淡定回了一句：「他們說你蔡康永不吃鴨子，只吃雞肉。」 蔡康永當場愣住，接不上話。網民紛紛留言嘲諷：「年輕的時候被黎明修理過，老了就又忘了」、「黎明：你用傳言酸我，我也用傳言問候你」、「自作自受！黎明的反應真快」、「不單單黎明，他還被黃渤一句馬騎人給貼臉了」。

蔡康永被黎明一句：「不吃鴨子，只吃雞肉。」 當場問住。（影片截圖）

網民紛紛留言嘲諷。（網上截圖）

此外最為人津津樂道的，莫過於昔日金馬獎頒獎典禮上，蔡康永曾當眾對影帝黃渤挑釁稱「這是我家，不是你家」，結果黃渤即場望著蔡康永背上背著一匹馬的奇特服裝造型，幽默反擊一句「只看到人騎馬，沒看到馬騎人」，一語雙關既幽默調侃蔡康永當晚將一匹馬背在身上的奇特服裝造型，又巧妙以「人騎馬」比喻賓主關係予以反客為主的回擊，令台下劉德華等巨星拍手大笑。

2013年金馬獎頒獎，黃渤風趣指「感覺回到家」，蔡康永作為主持人在一旁調侃「這是我家，不是你家」。（2013年金馬獎影片截圖）