1950至1960年代台灣紅星、人稱「美人魚」的資深女演員陳惠珠（淺井惠子）病逝，享壽92歲。其女兒淺井星光於11月26日在社交平台X發文證實，母親已於11月19日凌晨1時06分辭世。陳惠珠生前由體壇泳將轉戰台日影壇，婚後毅然息影並隨丈夫推廣空手道，一生經歷傳奇。



資深女演員陳惠珠（淺井惠子）離世，享壽92歲。（X@rcollection1）

泳壇5金得主 踏足台日影壇

陳惠珠出生於日治時期的台中，自小學習舞蹈並具備京劇底子。就讀台中女中期間，她曾五度在台灣省運動會奪得仰泳金牌，更入選奧運培訓隊，因而獲封「省運之花」及「美人魚」。其後她赴日本東寶藝能學校深造並踏入影壇，是東寶首位外國女演員，曾參演李香蘭（山口淑子）於日本影壇之息影作《東京假期》（《東京の休日》），以及《社長學ABC》與其續集，其後她回台發展，成為中央電影公司首位「本省籍」基本演員。

陳惠珠出生於日治時期的台中，自小學習舞蹈並具備京劇底子。（X@rcollection1）

陳惠珠曾五度在台灣省運動會奪得仰泳金牌，更入選奧運候選選手，因而獲封「美人魚」。（X@rcollection1）

陳惠珠是東寶首位外國女演員，曾參演李香蘭（山口淑子）於日本影壇之息影作《東京假期》（《東京の休日》）。（《東京の休日》宣傳海報）

息影推空手道 許諾回台成遺憾

陳惠珠與有「台灣空手道之父」之稱的淺井哲彥結婚後，選擇放下如日中天的演藝事業，憑藉出色語文能力隨夫推廣空手道。兩人首站選在她的家鄉台中，其後足跡遍及世界各地，她亦因此被譽為「台灣空手道之母」。

陳惠珠與有「台灣空手道之父」之稱的淺井哲彥結婚。（YouTube@余韻の昭和影片截圖）

陳惠珠與淺井哲彥結婚後，選擇放下如日中天的演藝事業，憑藉出色語文能力隨夫推廣空手道。（YouTube@余韻の昭和影片截圖）

陳惠珠推廣空手道足跡遍及世界各地，因此被譽為「台灣空手道之母」。（YouTube@余韻の昭和影片截圖）

淺井星光憶述，母親當年離開台灣時，大批影迷到機場送行，有人高喊「一定要回到台灣」，母親當時答應「一定會回來」，惟這個承諾最終未能兌現。淺井星光感嘆寫道：「母親究竟如何看待自己走過的人生呢？還來不及聽見她的答案，母親就已從人生謝幕，成為另一個故事的女主角。」

陳惠珠當年離開台灣時答應「一定會回來」，惟這個承諾最終未能兌現。（YouTube@余韻の昭和影片截圖）

母親究竟如何看待自己走過的人生呢？還來不及聽見她的答案，母親就已從人生謝幕，成為另一個故事的女主角。 淺井星光訃報貼文

病危近月辭世 明年1月辦追思會

淺井星光透露，母親生前病危約一個月，期間一度出現好轉跡象，惟最終仍不敵病魔離世。家屬已於11月26日及27日先後低調舉行守靈及告別禮，僅限近親出席，並計劃於明年1月舉辦追思會。噩耗傳出後，不少網民與武術界人士在帖文下留言致哀。淺井星光亦向所有愛護及支持母親的人致謝，並在文末向母親道別：「媽媽，92年來真的辛苦了，你終於可以到爸爸身邊了，願你永遠燦爛、美麗。」

陳惠珠家屬已於11月26日及27日先後低調舉行守靈及告別禮，僅限近親出席，並計劃於明年1月舉辦追思會。（X@rcollection1）