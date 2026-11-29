內地女星柳岩（Ada）與男星印小天近日無端捲入「隱婚生子兼半淡出幕前」風波，相關話題一夜登上微博熱搜。面對離譜傳聞，印小天工作室於11月29日中午火速發文，僅以「這也太扯了」四字直接否認；而停更社交平台逾一年半、剛於前一日「蒲頭」的柳岩，亦在評論區親自回覆網民「假的」，聯手粉碎謠言。



內地女星柳岩（Ada）與男星印小天近日無端捲入「隱婚生子兼半淡出幕前」風波，相關話題一夜登上微博熱搜。（微博＠科技犬建哥）

面對離譜傳聞，印小天工作室於11月29日中午火速發文，僅以「這也太扯了」四字直接否認。（微博＠印小天）

網民隨口留言被截圖炒作 毫無實證變熱搜

11月28日至29日，內地社交平台突然瘋傳46歲的柳岩與印小天已低調結婚生子，並雙雙「半退圈」（半退出演藝圈）。整宗傳聞的源頭，僅是一名網民在評論區隨口留下的「她和印小天結婚了，估計半退圈了」、「孩子都生了」等揣測。

11月28日至29日，內地社交平台突然瘋傳46歲的柳岩與印小天已低調結婚生子，並雙雙「半退圈」（半退出演藝圈）。（微博＠印小天工作室）

該留言隨後被截圖轉發，多個娛樂專頁以「網民爆料」為名大肆渲染。事實上，所謂「爆料」既無知情人士具名佐證，亦無婚姻登記或孕產實拍，配圖全為兩人早年合照。不少理性網民直斥「假得離譜」，亦有內地律師提醒，將毫無實據的猜測加工傳播，一旦損害他人名譽，恐構成網上侵權甚至造謠。

該名網民的留言隨後被截圖轉發，多個娛樂專頁以「網民爆料」為名大肆渲染。（微博＠會拍攝的百曉生）

事實上，所謂「爆料」既無知情人士具名佐證，亦無婚姻登記或孕產實拍，配圖全為柳岩與印小天早年合照。（網上圖片）

綜藝結緣成十年世交 柳岩停工實為養病

回顧兩人交集，柳岩與印小天早於2015年一同拍攝親子真人騷《帶著爸媽去旅行》結緣。由於兩位母親在節目中十分投緣，兩家人此後一直保持世交情誼；印小天父親離世時，柳岩亦曾特意發訊息慰問其母。

回顧兩人交集，柳岩與印小天早於2015年一同拍攝親子真人騷《帶著爸媽去旅行》結緣。（網上圖片）

事實上，兩人過往已曾兩度被誤傳緋聞及懷孕。2024年9月，柳岩上載四人火鍋聚餐照，提及兩位母親「九年後驚喜重逢」，當時便被部分網民誤讀為「見家長」，印小天隨即澄清純屬長輩老友聚會。此外，柳岩近年因患子宮肌瘤接受手術及復發，一直遵醫囑停工靜養，2025年初她被拍到身穿寬鬆衣物現身醫院、腹部微隆，曾一度誤傳懷孕，當時後援會已澄清僅為術後覆診。

2024年9月，柳岩上載四人火鍋聚餐照，提及兩位母親「九年後驚喜重逢」，當時便被部分網民誤讀為「見家長」，印小天隨即澄清純屬長輩老友聚會。（網上圖片）

柳岩近年因患子宮肌瘤接受手術及復發，2025年初她被拍到身穿寬鬆衣物現身醫院、腹部微隆，曾一度誤傳懷孕，當時後援會已澄清僅為術後覆診。（微博＠科技遊戲君）

雙方親自「打假」 網民讚夠乾脆

久未公開露面的柳岩，11月28日剛在微博上載近照並發文「冒個泡，好好生活就會快快樂樂」，未料翌日即再捲婚育傳聞。針對謠言愈演愈烈，印小天工作室於11月29日中午12時14分透過官方微博貼出截圖並打上「假」字，配文僅寫下「這也太扯了」四個字；柳岩隨後亦在留言區回應網民求證，簡潔回覆「假的」。兩人乾脆利落的闢謠方式獲大批網民讚賞，直呼「娛樂圈純友誼難得」。

印小天工作室於11月29日中午12時14分透過官方微博貼出截圖並打上「假」字，配文僅寫下「這也太扯了」四個字。（微博＠印小天工作室）