柳岩消失近一年疑似秘密產子　曾傳介入香港某富豪侄子婚姻

時年45歲的內地女藝人柳岩，自2025年3月起便陸續暫停社交平台更新，至同年12月全平台停更，長時間消失引發了公眾的諸多猜測。早在2025年初，柳岩就曾被拍到現身北京某醫院時小腹微隆，當時一度被猜測疑似懷孕，傳聞發酵後本人並未親自出面澄清。

柳岩自2025年3月起便陸續暫停社交平台更新。（Weibo@柳岩）

柳岩社交平台停更近一年

2025年1月，柳岩被拍到現身北京和睦家醫院，當日身穿寬鬆衣物，照片中可以明顯看出腹部微微隆起，當時一度被傳懷孕，後援會隨即澄清柳岩是因為子宮肌瘤術後回院複查。同年3月，她在江西拍攝《鄉愁宜春》成最後一次公開露面，自6月起，其抖音、小紅書等社交帳號陸續停更，12月4日微博及工作室帳號同步暫停更新，全平台正式停更。

柳岩最新一條微博停在2025年12月。（Weibo@柳岩）

柳岩曾被偶遇身形暴瘦

踏入2026年，柳岩全年並未有公開活動、綜藝錄製及媒體路透，徹底淡出大眾視野。今年3月，有網民於田園地區偶遇柳岩，照片可見她身形暴瘦、骨節突出，小腹依舊微隆，再度引發健康狀況及懷孕的相關揣測，惟截至目前，柳岩本人及其團隊均未作出任何回應。

柳岩曾被拍到現身北京某醫院。（Weibo@推理君江小宴）

柳岩遭爆料疑似介入他人婚姻

柳岩在被拍到於醫院現身後，隨即遭到狗仔爆料，爆料稱她在2022年飯局上結識香港某富豪侄子，明知對方已婚十年，但仍然主動追求，介入他人的婚姻其後更找人偷拍兩人親密畫面，刻意曝光戀情，逼迫男方與原配離婚。傳聞男方離婚後家道中落，欠下逾200萬債務，生活開銷皆依賴柳岩接濟。