現年58歲的前亞洲小姐冠軍翁虹，多年來保持逆齡美貌及Fit爆身段，是圈中公認的美魔女。2007年再婚嫁予百體健康科技集團總裁劉冠廷並育有愛女劉蒔（小水晶）的她，婚姻美滿幸福；不過她近日接受李艾主持的訪談節目《隨心所欲》專訪時，罕有打破長達20年的沉默，首度親解2003年與美國大西洋賭場副總裁伍偉傑那段僅維持兩年的首段婚姻真相，正面反擊當年「被掃地出門、淨身出戶」的傳聞，大爆連串驚人內幕！

翁虹。（微博@翁虹）

翁虹在2003年同伍偉傑結婚。（網上圖片）

2007年再婚後育有女兒劉蒔（小水晶）。（微博@翁虹）

遠赴甘孜翻山探班打動芳心

翁虹憶述，2002年赴美國登台演出時結識同為香港移民出身的前夫伍偉傑。當時她剛坐了十幾個小時長途機疲憊不堪，對方按禮節請她吃飯，她隨口一句「給我一碗叉燒麵就好」，反令對方當場呆住並留下深刻印象；其後在慶功宴飯桌上，她只是眼神飄向水果盤，對方隨即把草莓遞到她面前，令她覺得此人相當細心有眼力見。至2003年香港受非典（沙士）及張國榮離世影響籠罩低氣壓，她應邀赴美散心，對方便展開猛烈追求，不但因她隨口一句讚賞便在三天內購入新款平台房車，更曾由紐約飛抵香港再轉上海，再從雙流驅車14小時翻越兩座大山前往川藏甘孜州《康定情歌》片場探班：「他還坐的我們劇組送飯的車，跟著劇組的飯車一起到現場。我覺得那這個跟他的身份和他工作的地方是完全落差很大的。那我至少覺得這個人是比較（能）吃苦的，能屈能伸這種。」之後對方在上海求婚，更自己買鑽石、自己設計、自己打造，「還是很用心的」。

翁虹作客李艾主持的訪談節目《隨心所欲》。（微博@李艾）

翁虹覺得此人相當細心有眼力見。（微博@李艾）

在三天內購入翁虹開口讚的新款奔馳車。（微博@李艾）

大讚在前夫上海求婚用心。（微博@李艾）

唐人街世紀婚禮變冠名商業騷

拍拖僅10個月後，對方親自買鑽石設計打造求婚戒在上海求婚，加上當時35歲的翁虹心想「該成家生孩子」，即便明知對方曾離異並育有一名兒子，仍感動答應婚事。2003年12月8日及9日，兩人在紐約唐人街豪花30萬美金（約234萬港元）、筵開48席舉行世紀婚禮。不過翁虹大爆籌備時已覺太誇張猶如「為對方作秀」，一度想按下暫停鍵當「逃跑新娘」，只是顧及男方面子才心軟出嫁；她更揭露這場婚禮實質是一門賺錢生意，由於在紐約唐人街極為轟動，吸引大批商戶主動要求冠名贊助，結果兩日婚禮總收入高達150萬美金，扣除30萬美金成本後淨賺120萬美元（約936萬港元），令她笑言自己當時「也是一個蠻不錯的帶票房的人」。對於外界一直形容她當年「風光嫁入豪門」，她亦毫不留情拆穿，直言前夫最多只是高薪「打工皇帝」，「豪門也分很多級別嘛，他是最底層的那個」。

當時35歲的翁虹心想「該成家生孩子」。（微博@李艾）

豪花30萬美金舉辦世紀婚禮。（微博@李艾）

婚禮淨賺百萬美金。（微博@李艾）

直言前夫最多只是高薪「打工皇帝」。（微博@李艾）

婚後被逼即刻退出娛樂圈

這段外人眼中的豪門童話僅維持約兩年便火速破局，兩人於2005年12月協議分開並於翌年5月正式完成離婚手續。翁虹坦言導火線在於前夫要求她結婚後「馬上、立刻、立即」放棄事業當全職家庭主婦，但她本身有公司及員工，需要緩衝過渡期；偏偏當時前夫正值轉工空窗期並隨她回到上海生活，男士失去事業猶如「沒有了靈魂、沒有主心骨」，而翁虹則在自己的地盤忙於發號施令變身「霸道女總裁」，女尊男卑的落差令前夫嚴重缺乏安全感。她更自爆後期前夫竟聽信謠言，懷疑她與出席剪綵活動的SPA老闆關係曖昧，兩人為此大吵一場：「我連那個老闆姓什麼都不知道，是他老婆來請我的。」

婚後前夫要求她結婚後「馬上、立刻、立即」放棄事業當全職家庭主婦。（微博@李艾）

翁虹在自己的地盤忙變身「霸道女總裁」。（微博@李艾）

前夫聽信謠言。（微博@李艾）

霸氣反擊傳聞

面對當年媒體大肆渲染她「被掃地出門」，翁虹霸氣澄清傳聞荒謬絕倫：「走的時候我沒有要任何東西……什麼掃地出門、淨身出戶，不好意思，我的經濟實力好像比他強，到最後他還欠我錢。」她揭露前夫無業期間仍需支付前妻及與前妻所生孩子的生活費，全靠她仗義幫忙墊付：「我覺得沒關係，我覺得我們兩個是大人之間的事情，不要牽扯他的承諾給孩子。」她亦替前夫父母平反，指兩老對她極好，分開時前夫父親更親自向她道歉，而自己連曾替前夫規劃收租的婚後物業亦分毫未取；至於前夫在未辦妥離婚手續時已有第三者，她淡然表示既然決定分開已無太大打擊，只是感嘆「這也太快了吧」。

翁虹認經濟實力好像比前夫強。（微博@李艾）

爆前夫欠錢。（微博@李艾）

仗義幫忙墊付。（微博@李艾）

翁虹替前夫父母平反。（微博@李艾）

前夫在未辦妥離婚手續時已有第三者。（微博@李艾）

婚變抑鬱閉關數月日吃一餐

雖然態度灑脫，但離婚初期翁虹仍因自責「判斷錯誤、創造機會給別人傷害自己」而一度陷入人生低谷。她透露當年農曆新年買不到機票回港，獨自留在紐約酒店度過一星期，食不下咽兼徹夜難眠；返港後更自我封閉四、五個月，拒絕一切社交，幾乎每日只吃一頓即食麵，結果體重暴瘦。長期抑鬱更令她出現胸悶、鬱結及硬塊，前往醫院檢查時更「痛到爆」，獲醫生警告身體響起警號。直到某天睡醒照鏡，驚覺自己竟憔悴得像五、六十歲，她才當頭棒喝：「不行了，再這麼下去我要廢掉。」

翁虹因自責「判斷錯誤、創造機會給別人傷害自己」一度陷入人生低谷。（微博@李艾）

長期抑鬱更令她出現胸悶。（微博@李艾）

全情投入工作走出陰霾迎新生

醒覺後的翁虹立即恢復正常飲食及運動，並主動致電相熟導演及製片人宣告復出，甚至不計較片酬接演從未嘗試過的普通話話劇，先後在上海美琪大戲院、杭州大劇院及北京保利劇院連演多場，最終憑藉全情投入工作成功走出陰霾。