資深藝人鄭丹瑞（阿旦）去年迎來70歲大壽時獲大批圈中好友隆重慶祝，今年踏入71歲的他卻一改作風，選擇低調陪伴家人度過！自從大女鄭瑤於今年3月誕下寶貝女兒後，榮升外公的阿旦便徹底陷入「有孫萬事足」的幸福狀態，一有空閒便全心全意陪伴外孫女，甚至自爆被一班老友開玩笑投訴他「重孫輕友」！

鄭丹瑞的大女鄭瑤今年3月誕下女兒。（IG@happyeggba）

鄭丹瑞曾曬外孫女腳仔相。（IG@happyeggba）

71歲鄭丹瑞低調慶生「重孫輕友」

日前（27日）正值阿旦71歲生日，他特意在Instagram分享一張超溫馨的「祖孫大手拖小手」合照，相中可見外孫女一隻軟綿綿的小手輕巧地搭在外公厚實的大手掌上，雖然這對祖孫均未有露面，但畫面已滲出滿滿幸福感。阿旦更在帖文下感性表白：「寶貝，雖然我同妳嘅年紀相差70年，但係毫無代溝，我講乜妳聽唔明，妳噏乜我亦get唔到，總之每次見到妳笑我就笑，肯俾我抱，肯同我玩，我係無限感恩！今日邊度都唔去，有妳陪我過生日，已經係最無價嘅生日禮物」，字裡行間盡顯「廿四孝外公」的鐵漢柔情！

鄭丹瑞生日當天分享外孫女的手仔相。（IG@happyeggba）

鄭丹瑞曬合照自述祖孫相差70年毫無代溝。（IG@happyeggba）

《健康．旦》介紹日本細胞免疫治療爆爭議

雖然家庭生活美滿寫意，但阿旦近年主理的網上健康資訊頻道《健康．旦》，早前卻意外捲入一場嚴重的醫療爭議風波！事緣《健康．旦》過去曾製作影片介紹日本「自體免疫細胞治療」並訪問相關醫療中介；豈料本月初TVB節目《東張西望》跟進報道一宗震撼個案，揭發有患初期鼻咽癌的港男透過中介指引，豪花250萬元遠赴日本注射相關抗癌針後，病情非但未有好轉，反而急速惡化至第四期，其後轉往廣州及返港接受正規傳統化療與治療，病情才得以控制，事件隨即震驚全城！

TVB節目《東張西望》昨晚（3日）播出的一集，詳細講述了原本患初期鼻咽癌的張先生，因為誤信中介赴日打「自體免疫針」，花費250萬後病情腫瘤非但沒消退，更急速惡化至第四期危殆。（節目畫面）

張先生於2022年8月確診鼻咽癌初期，但張先生因恐懼傳統電療及化療副作用，初期選擇以中藥調控病情。直至2024年初，張先生察覺病情有轉移跡象，便在網上搜尋療法時找到一家推介「免疫細胞治療」的中介公司。（節目畫面）

網民怒轟親友睇片中伏

隨著事件持續發酵，有網民亦在討論區分享類似悲痛經歷，直指親友正是因為看完《健康．旦》訪問專家的片段後抱著一絲希望，花費逾百萬元赴日接受療法，最終病情卻毫無起色甚至不幸離世，怒轟節目「把關不力」。面對排山倒海的公眾質疑，雖然《健康．旦》已火速將相關爭議影片下架，並於本月11日發表特別聲明澄清，強調節目原意純屬資訊分享以促進公眾認識，絕非推薦觀眾接受任何特定療程，惟不少網民依然唔收貨，令阿旦的金牌主持信譽一度面臨考驗。

網民發文指家人看了《健康旦》節目後，暫停香港治療，赴日治癌。（threads@sixseven9up)