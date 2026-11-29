資深演員陳安瑩近日接受網上節目《威哥會館》訪問，大談昔日演藝生涯的精彩點滴。陳安瑩曾在1983年《射鵰英雄傳》、1983年《神鵰俠侶》及1995年古天樂版《神鵰俠侶》等劇集中三度飾演「傻姑」（亦即橫跨兩代版本共3部金庸劇）！



陳安瑩入行多年演過唔少經典角色。（陳安瑩微博）

陳安瑩拍《射鵰》《神鵰》與秦煌即興鬥戲

陳安瑩在《威哥會館》中回憶當年與飾演「老頑童」周伯通的秦煌合作無間，笑指大家根本不用刻意對劇本：「我成日同阿煌（秦煌）一齊，佢老頑童嘛，總之一個老頑童夾一個傻姑，無辦法知道我哋兩個點演，都係喺個戲裡面嘅自由發揮囉！」到了90年代再度獲邀重演傻姑時，她坦言起初曾擔心觀眾欠缺新鮮感，「即係等於好似基哥（李龍基）話齋：『又做皇帝呀？』即係有無一啲突破或者咩呢？我自己嘅諗法係：你要設定佢一個『傻法』先得。呢個傻法其實喺你咩年代，佢都係咁樣傻㗎啦，無分別㗎。」

提到代表作在《射鵰英雄傳》中的「傻姑」，陳安瑩感激秦煌當年帶領她自由發揮。（YouTube@威哥會館 William’s Cinephile Hub）

陳安瑩90年代再演曾怕欠新鮮感。（YouTube@威哥會館 William’s Cinephile Hub）

陳安瑩揭亡友翁美玲橫財運極強

陳安瑩考入第八期TVB藝員訓練班而正式入行，並因與剛選完港姐出道的翁美玲合拍《十三妹》而成為摯友：「我嗰時屋企係住葵芳嘛，咁一來一回呢，訓練班出嚟嗰時又唔係好多錢，無理由成日搭的士。咁咪去佢屋企沖涼囉，喺佢廣播道（屋企）。」陳安瑩更在節目中大爆翁美玲生前橫財運極強，逢打麻將必贏：「佢真係好好運，逢打麻雀必贏！哪怕係佢就咁攞張報紙，佢望見張報紙：『哎，我買隻百靈鳥。』今日覺得有隻雀仔喺我頭上唱歌。就嗰隻，九十九倍冷馬都會跑贏！」對於好友當年突然離世，陳安瑩坦言自己亦「估唔到」，但一向樂天的她表示對生離死別早已「睇得好化」。

陳安瑩與翁美玲因合拍《十三妹》而成為摯友。（YouTube@威哥會館 William’s Cinephile Hub）

揭亡友翁美玲橫財運極強：打牌必贏、隨口買中99倍冷馬！（YouTube@威哥會館 William’s Cinephile Hub）

陳安瑩33歲演16歲未婚媽媽

天生擁有一張「不老娃娃臉」的陳安瑩，更自爆在33歲之齡仍能毫無違和感地在香港電台節目《性本善》中飾演16歲未婚媽媽：「我上到港台，（導演話）：『你咪又係咁嘅樣？』我話：『我係咁樣，我無變。』因為嗰時我未肥嘛！個戲仲喺德國唔知攞咗個咩獎，我做女主角，我都與有榮焉！」此外，她透露入行初期曾參與經典兒童節目《跳飛機》，但因經常被派演「忽得妹」、「飛女」等叛逆角色而無奈調離兒童組，更打趣自嘲間接造就了「譚玉瑛姐姐」：「因為開頭呢，我係做兒童組嘅，我有做過《跳飛機》。但係我嗰時已經要做一個『壞蜜蜂』去針黃造時。我成日都話：『譚玉瑛，你之所以有得做兒童組呢，都係拜我所賜！』」除了幕前演出，身為資深配音員的她亦曾參與《頭文字D》等動漫配音，笑指自己經常「一人配完一整家人卻只收一份薪水」，從阿媽、細路仔到細妹全包辦，觀眾卻完全聽不出破綻！

陳安瑩曾在TVB的《好聲好戲》一人聲演旁白、婆婆和童年楊過三角，震撼不少觀眾，亦包括劉佩玥。（TVB）

在HKTV的兩年，陳安瑩參與了9套劇，她非常真切地感受到，當時台前幕後全部人都很想做好作品，每日都在學習和做新嘗試，她獲益良多。而離開HKTV後，她便一直以自由身接工作。（《導火新聞線》劇照）

陳安瑩獲金庸大讚演活「天山童姥」

陳安瑩在TVB雖主要飾演綠葉，但除了兩代「傻姑」外，《天龍八部》中霸氣十足的「天山童姥」同樣演得入木三分，堪稱「金庸御用女配角」，傳神演技更曾獲金庸先生高度讚賞！鮮為人知的是，陳安瑩其實出身自演藝名門世家，既是粵劇名伶鄧碧雲的契姨甥女，亦是「黃飛鴻」關德興的契女；童年時她曾以藝名「丁艷」成為粵劇童星，跟隨契爺關德興夫婦合演過多齣黃飛鴻系列電影，自小已注定吃演藝這行飯！

陳安瑩入行多年演過唔少經典角色。（陳安瑩微博）