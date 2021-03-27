Penthouse 2︱金素妍李智雅聯手向嚴基俊報復　兩大好人奇蹟生還

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-03-27 14:30

韓國狗血韓劇《The Penthouse》第二季（頂樓2），昨晚（26日）播出第11集，講到金素妍拜託柳真和李智雅，一同聯手對付嚴基俊，最終他被以殺害「羅愛喬」嫌疑拘捕。今集亦有兩大好人奇蹟生還，她們的被救經過亦曝光。

朴恩碩上集就認出李智雅其實是「沈秀蓮」。（黃Viu煲劇平台）

柳真亦已認出李智雅是「沈秀蓮」。（黃Viu煲劇平台）

上集朴恩碩已認出李智雅其實是「沈秀蓮」，但礙於不可以驚動到嚴基俊，她只好繼續扮「羅愛喬」。原來嚴基俊設局要殺李智雅當天，她收到電話後的確有趕到Penthouse，但卻在樓下遇上「羅愛喬」。「羅愛喬」以想最後見兩姐弟一面為由，要求代替「沈秀蓮」上樓。她抹去濃妝戴上假髮後，扮成「沈秀蓮」上樓，最後卻慘被嚴基俊殺死，從二人的對話中猜測，她們之前應該背着嚴基俊曾經見面。

「羅愛喬」扮成「沈秀蓮」，卻被嚴基俊殺死。（黃Viu煲劇平台）

按圖睇「羅愛喬」如何為「沈秀蓮」犧牲：

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金素妍拜託柳真一同聯手對付嚴基俊。（黃Viu煲劇平台）

李智雅以「沈秀蓮」生存下來後，她一直隱姓埋名更用「羅愛喬」身份回到嚴基俊身邊，同時她成功把柳真女兒「羅娜」救起，一晚兩個好人起死回生，觀眾都睇得相當感動！其後三位女主角聯手對付嚴基俊，先由金素妍在酒杯中落藥令他昏迷，李智雅假裝被車撞到再被黑衣人燒屍。由於整個過程被閉路電視拍下，加上在嚴基俊家中搜到的證物，令他被警方拘捕。而警方同時亦在嚴基俊別墅密室中，發現被「監禁」的「沈秀蓮」和「羅娜」，看來嚴基俊這次終於獲得應有的下場？

李智雅更是成功救起柳真女兒「羅娜」。（黃Viu煲劇平台）

嚴基俊被以殺害「羅愛喬」嫌疑拘捕。（黃Viu煲劇平台）

警方在嚴基俊別墅密室中發現「沈秀蓮」和「羅娜」。（黃Viu煲劇平台）

按圖睇嚴基俊被捕一幕：