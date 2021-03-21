Penthouse 2︱嚴基俊虐打金素妍列19禁　劇迷估中「羅娜」未死？

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-03-21 16:30

韓國狗血韓劇《The Penthouse》第二季（頂樓2）昨晚（20日）播出第10集，嚴基俊強迫金素妍結婚後，把她關到密室內虐打，手法殘忍被列19禁。而柳真女兒「羅娜」死亡真相逐漸浮上水面，更有證據顯示她可能未死！

嚴基俊強行與金素妍結婚。（黃Viu煲劇平台）

尹鐘焄被嫁禍成「羅娜」的殺人兇手。（黃Viu煲劇平台）

《Penthouse 2》第9集嚴基俊在金素妍不願意下強行進行婚禮，更把殺害「羅娜」兇手身份嫁禍給尹鐘焄。想盡辦法要離婚的金素妍，完全逃不出嚴基俊的手心，更被他拖到密室內用皮鞭虐打，殘忍手法令觀眾驚訝。最後嚴基俊女兒「碩景」成功救回金素妍更表示歡迎她來到地獄，警告金素妍要小心嚴基俊，避免要成為下一個「沈秀蓮」。

柳真向尹鐘焄表示，其實「羅娜」是二人的親生骨肉。（黃Viu煲劇平台）

金素妍被嚴基俊拖到密室內虐打。（黃Viu煲劇平台）

按圖睇嚴基俊虐打金素19禁一幕：

+ 39 + 39 + 39

由於「恩星」已記起「羅娜」被殺當天的記憶，她向金素妍承認自己推「羅娜」落樓梯時只有受傷，於是兩人通過記憶懷疑嚴基俊才是真正的殺人兇手，而柳真也從偷聽裝置知道了此事。昨晚一集亦播出了嚴基俊在樓梯，用獎盃殺死「羅娜」一幕，殺人後他更是若無其事。劇迷除了猜中嚴基俊是真正兇手外，昨晚更播出了「羅娜」疑似仍在生的畫面。鏡頭見到一名女性赤腳從病床起身外，「碩勳」也收到不明電話，而聲音明顯是「羅娜」，難道她其實會如劇迷所願沒有死去？

劇組終於公開殺害「羅娜」的真正兇手是嚴基俊！（黃Viu煲劇平台）

「羅娜」或有可能未死？（黃Viu煲劇平台）

朴殷碩認出李智雅其實是「沈秀蓮」。（黃Viu煲劇平台）

預告中提及李智雅下集將有危險？（黃Viu煲劇平台）

按圖睇嚴基俊殺死「羅娜」一幕：