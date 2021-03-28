楊冪劉雯同辱華品牌解約後仍有人接手　盤點6位「執二攤」明星

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-03-28 10:00

近日，逾40位明星藝人包括楊冪、迪麗熱巴、陳奕迅、陳偉霆、倪妮、易烊千璽、劉雯、王一博等齊齊同憑空指控新疆維吾爾自治區少數民族強迫勞動和宗教歧視的品牌解約，而3年前有部分外國品牌涉嫌辱華、分裂國家，當時亦有數位藝人解約，但事後又有其他明星「撿漏代言」，即執二攤，引起網友震怒。

之所以再次提及「執二攤」明星，一部分是因為今次「新疆棉花」事件，另一部分則是楊冪、迪麗熱巴、劉雯、易烊千璽以及宋威龍已經二度同品牌解約，在資源方面受到些影響，令網友有些看不過眼，因此同藝人粉絲引起一番唇槍舌戰。當中被罵的最多的，要數時下熱門90後流量花旦楊紫。

楊紫是童星出身。（微博@小猴紫日誌）

2019年，COACH在出售的T-shirt上將香港、澳門、台灣列為「國家」，涉嫌「分裂中國」，品牌全球代言人劉雯隨即與之解約，而在去年8月尾，COACH官宣楊紫、林書豪分別任品牌女士、男士產品系列代言人，這也是楊紫入行以來接到的首個、且目前唯一一個接近輕奢邊緣支線的代言品牌，但卻令她深陷輿論。雖然COACH已向中國道歉，以及下架相關產品，並同中國少年發展基金會合作，加上楊紫是國家的各類公益大使，同品牌之間似乎不是單純的商業合作，但網友依然不買賬，甚至有網友爆出楊紫將代言劉雯剛剛解約的PUMA，且已拍完廣告，令眾人非常激氣。

楊紫是COACH女士產品代言人。（微博@Coach蔻馳）

有不少網友爆料楊紫或代言PUMA。（微博@Coach蔻馳）

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與COACH情況相同，VERSACE也因T-shirt印花問題受到炮轟，作為中國首位品牌代言人的楊冪在事發後立即解約。而去年年尾，虞書欣成為VERSACE香氛品牌大使，今年10月，吳宣儀擔任VERSACE中國區品牌大使。

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同樣，Givenchy也如同前兩者，事發後，身為彩妝代言人的易烊千璽在第一時間解約，去年5月，由蔡徐坤接任。

蔡徐坤接任易烊千璽。（微博@GIVENCHY紀梵希美妝）

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其他執二攤的，還有張藝興、劉雨昕代言Calvin Klein，不過因新疆棉花事件已解約。