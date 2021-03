楊冪迪麗熱巴等5位藝人兩度同品牌解約　超模劉雯最值得respect？

撰文: 朱奕錦 最後更新日期: 2021-03-26 22:00

連日來,瑞士良好棉花發展協會(Better Cotton Initiative, BCI)多個品牌成員憑空指控新疆維吾爾自治區少數民族強迫勞動和宗教歧視,並抵制新疆棉花,因此逾40位明星包括陳奕迅、楊冪、迪麗熱巴、倪妮、易烊千璽、王一博、陳偉霆等紛紛同品牌方終止合作,維護國家權益。

新疆棉花│楊冪迪麗熱巴等多位藝人抵制品牌 發聲明表示終止合作

25日有多位明星藝人共同與各自合作品牌解約。(微博@人民日報)

而在這之前,也曾有國外品牌因中國文化同領土問題涉嫌辱華、分裂國家,當時亦掀起「解約潮」,加上今次事件,5位當紅藝人楊冪、迪麗熱巴、易烊千璽、宋威龍以及超模劉雯已兩度與不同品牌解約,對個人商務資源不多不少都造成些許影響。

2019年,多個國外品牌的服裝印花或網站設定都涉嫌損害中國國家主權與領土完整,在T-shirt上將香港、台灣與其他國家並列,或者在網站上將香港、台灣列為國家,因此楊冪、易烊千璽、宋威龍、劉雯分別同各自代言的品牌VERSACE、GIVENCHY、ASICS、COACH解約。而2018年,意大利品牌Dolce & Gabbana (D&G)因宣傳片中涉嫌貶低中國文化同辱華,其後創始人之一的Stefano Gabbana更在社交平台同網友掀起罵戰,公開表示:「I will say that the country of shit is China(我會說中國是屎一樣的國家)」等,受到一眾網友、明星齊齊抵制,身為亞太區品牌大使的熱巴隨即與之解約。

雖然楊冪同熱巴都是內地娛樂圈的頂流,人氣一直高居不下,各類影視、綜藝也邀約不斷,但在很多活動中,兩人已沒有太多大牌或者高定服飾贊助,只是拍攝雜誌,時尚資源受到不少影響。

然而,對事業影響最嚴重的,要數劉雯。不同於明星拍戲、唱歌,身為國際超模的她,主要收入來源都是行騷、代言、廣告,在2019年同COACH解約後,劉雯更是自2008年以來首次缺席四大國際時裝周,而在這之後,雖然各大品牌都不乏中國面孔,但劉雯至今都未為國際品牌行騷,如今又與合作多年的PUMA解約,恐再對事業造成影響,能夠如此果斷決絕同品牌終止合作,實屬不易,因此網友都非常欽佩劉雯。

網友對劉雯非常respect。(微博@劉雯)