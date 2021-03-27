口罩小姐｜「三小辣」淘汰除罩勁驚艷　網民以為李佳芯過檔ViuTV

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-03-27 20:45

ViuTV綜藝節目《最後一屆口罩小姐選舉》星期一至五晚上9：30播放，首兩集已經由ERROR四子選出20強佳麗，經露營及辯論兩輪賽事觀察，周五（26日）播出的第五集淘汰三人，肥仔（梁業）隊淘汰093「服務員」溫穎琦（Ollie）；保錡隊淘汰022「咖喱」鍾宛彤（Nicole）；而193（郭嘉駿）隊則淘汰053「三小辣」羅佩芝（Giann）。193在選擇淘汰Giann後，自己都不捨得禁不住眼紅紅流淚，盡顯暖男一面，反而Giann安慰道：「我已經有心理準備，193對眼紅晒心理壓力仲大過我。我同自己講，唔好令隊長覺得揀咗個垃圾入組，我用呢個心態參加每個環節。」

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在Giann除罩後露出靚樣後，觀眾紛紛感到可惜，又大讚她激似無綫（TVB）視后李佳芯：「個樣幾靚，有啲似Ali，感覺幾好」、「佢係第一個剝咗口罩我都覺得靚嘅參賽者」。除此以外，網民又大讚節目做得好：「Viu唔錯，好多新搞作，有新鮮感」、「無諗過睇綜藝節目都會喊，超感動！好睇過所有選美節目，同《全民造星》一樣熱血！」

及後，Giann在IG寫下參與節目的感言：「忍得好辛苦，公開的一天也是除罩相見的一天。193係個窩心隊長，你帶我入到你Team我已經賺左；節目組都超級好，將我的信息帶畀觀眾，我無悔了，謝謝你們相信我。三小辣無得陪大家行落去，因為你哋都有值得留低的原因！」

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其實Giann是模特兒，在2017年曾化身「女朋友翻譯機」拍片提男朋友避雷，解讀「你係一個好人嚟㗎」、「你做你嘅嘢啦，唔使理我㗎」等對白的深層意義令大眾深有共鳴，繼而走紅。翌年獲ViuTV邀請主持世界盃節目，亦曾擔任香港開電視靈異節目《怪談異動中》主持。