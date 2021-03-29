廖啟智逝世｜與陳敏兒相愛四十載　結婚廿年再次行禮發表愛的宣言

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-03-29 07:00

廖啟智1979加入無綫訓練班，認識到同班同學陳敏兒，展開了一段超過40年的愛情故事。陳敏兒是八十年代TVB的當紅花旦，擔任過多次女主角，而智叔卻只是配角，但智叔一直都是零緋聞，所以兩人感情一直穩定。兩人於1987年11月11日註冊結婚，結束8年的愛情長跑。嫁給廖啟智後很快便退出了幕前，全心全意相夫教子，組織美好家庭。

廖啟智陳敏兒相愛四十載。（視覺中國）

兩人育有三位兒子，可惜三囝在年幼時不幸因癌病逝，成為了他們人生的其中一個遺憾。

太太因要照顧患病的兒子曾患上抑鬱症，加上當時大囝文哲曾在社交平台中上載多張留長頭髮、化濃妝的照片，並多次留言自稱是廢青（頹廢青年）和想變性，並寫着：「I am gay too」（後來乎知道大囝覺得兩公婆偏心細仔，才用此方法引父母注意），陳敏兒亦被此事困擾。陳敏兒喪子後因為廖啟智對細囝的思念，竟然看不起自己的老公，甚至覺得自己的老公很軟弱，令到兩夫妻不能再成為別人眼中的模範夫婦。幸好陳敏兒最後靠著信仰，離開了這條路，重入正途，亦反省自己在細囝患癌時也有軟弱的時候，最終向老公廖啟智道歉。

曾經的一家五口。（視覺中國）

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在細囝離世一年後，正正是他們的結婚廿周年，兩人再次穿上禮服婚紗，進行簡單的婚禮，智叔此舉是覺得廿年實在不容易，當時更發表愛的宣言—「她是我的最佳女主角，是我的。不是大家的，是我的，也是她兒子的。」完全感受到兩人之間的濃濃愛意。