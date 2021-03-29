柯震東上吳宗憲節目玩遊戲超級沒包袱　一秒「變臉」神乎其技

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-03-29 23:30

台綜《綜藝玩很大》開播以來，不只遊戲關卡引發討論，來賓也成為網友的討論話題，27日播出最新一集，是早就錄好的走春感恩之旅，KID（林柏昇）和吳宗憲隨機打給圈內好友，揪人一起玩遊戲並且抽開工紅包，其中柯震東雖是初次登場，表現依然讓不少人為之驚艷：「超級沒包袱！」

儘管接到KID電話當下覺得有點突然，柯震東仍隨和地答應了一起玩遊戲，但看到有鏡頭在拍後，他忍不住露出緊張害羞的神情。為了緩和氣氛，KID笑說大家千萬不要覺得柯震東現在看起來很怪，「因為今天的妝是他自己化的，所以有點不平均…粉底有點一塊一塊的。」

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進入遊戲環節，柯震東和吳宗憲一起合作「用臉夾球到碗裡，100秒內達15顆過關」，結果憲哥表現得超強，讓他忍不住直呼：「為什麼他眼睛夾得住啊？ 」過程中，他從不慎滑落大吼：「這什麼爛遊戲啊？！」到最後終於把球卡穩在眼窩裡，玩得相當投入。

按圖笑住睇柯震東如何學懂「用臉運球」秘技↓↓↓

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近距離觀察完吳宗憲用臉夾球的技巧後，柯震東也不顧形象地照做了：「早點教嘛！」一舉一動都笑翻不少粉絲，「柯震東可以固定班底嗎」、「期待他錄一整集」、「希望節目可以多發他來！」

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