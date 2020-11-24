蕭亞軒與柯震東分手亦是朋友　愛過便有感情　專家：忌不甘心糾纏

蕭亞軒與男朋友黃皓雙雙亮相內地節目《女兒們的戀愛》，談到「分手後還能做朋友嗎」，蕭亞軒毫不猶豫地回答「可以」，讓黃皓感到驚訝，難怪蕭亞軒分手仍為舊愛柯震東送生日祝福。 有人認為分手後還能當朋友只有兩個可能，一是當初兩人沒有真正愛過，要不就是仍然愛著對方。情史豐富的蕭亞軒告訴女生，分手後那份情的確還在，只是它已從愛情變成友情，只有放下過去才是真正走出舊情。

蕭亞軒與男朋友黃皓雙雙亮相內地節目《女兒們的戀愛》，兩人對「分手後還能做朋友嗎」這問題出現分歧。（微博圖片）

對於蕭亞軒表示可以「分手後還能做朋友」，黃皓則回應自己是無法與前任保持聯絡的人：「如果分手後能做朋友，你們在一起的時候就不是真的愛」。蕭亞軒便反駁道：「你愛便會產生感情，而感情昇華成友情，這個都是感情，就是情。」分手後她亦會向前度發送生日祝福，例如在6月時，她便在舊愛柯震東的IG上留言，祝福他生日快樂。

▼▼▼蕭亞軒出道這20年間，與她傳過緋聞的男生眾多，其中14位都是比蕭亞軒小的年下男，更是公認的帥氣男神▼▼▼

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如何拿捏與前任的距離是愛情的一大課題，若你正為此而苦惱，不妨參考以下女星與兩性心理學家的建議，也許會找到一個適合自己的答案。

姚子羚：分手後仍然愛着對方 只是愛的方式有所改變

姚子羚表示自己一向可以與每位前度成為朋友（IG＠elaine_yiu）

姚子羚一向低調處理感情事，上年傳出與圈外男性Raymond Young相戀，更有指對方早已結婚，而且緋聞不斷，令她捲入四角關係。對於戀上有婦之夫的指控，姚子羚曾公開表示男方於兩人交往時早已與前妻分居，回復單身。姚子羚與Raymond交往8個月後分手，早前姚子羚被拍到與前度再次約會，她回應只是朋友聚餐，分手後仍視對方為朋友，亦表示自己一向可以與每位前度成為朋友。

分手後仍能成為朋友是一門學問，要不就是從來沒有愛過，又或是從來沒有停止愛過。姚子羚曾於一次訪問中分享，因為彼此仍愛惜對方，所以放下這一段感情並不容易。即使兩人分開了，但她仍然愛着對方，只是大家愛的方式有所改變，而將來的事順其自然便可。

▼▼▼按圖看分手亦是朋友的明星情侶，即使結婚了，仍然互相支持▼▼▼

每對情侶處理分手後的關係各有不同，有人會即時斷絕來往，老死不相往來；有人不想形同陌路，分手台詞最後一句總會是：「希望我們可以繼續做朋友。」其實分手後不必強裝大方，能否成為朋友不是最重要的事，你需要關心是這個人會不會成為你向前走的障礙。充分沉澱後確定自己再不會因為對方的一言一行而牽動思緒，再決定如何看待對方。

兩性心理學家：要對自己的感覺誠實 切忌因為不甘心而困在痛苦中

兩性心理學家Rachel Sussman指出，與前度成為朋友可能對發展新戀情潛在負面影響。她分享了一個女生與前度於分手後掙扎糾纏的故事，那女生選擇與前度成為朋友，但這種友誼卻沒有真正脫離過以前的戀愛關係，然後當浪漫殆盡，兩人又回到了友誼，如此反覆無常的戀愛關係持續了５年多，直到最後她終於醒覺自己在重複犯錯，從死胡同中抽身。Rachel Sussman提醒女生一定要對自己的感覺誠實，不要因為不甘心而執着於與前度的關係。

▼▼▼【按圖看】若你在猶豫應否與前度成為朋友，不妨參考兩性專家Jonathan Bennett的意見，以下4種情況，分手後成為朋友也無妨：▼▼▼

參考資料：Time，Bustle

▼▼▼同場加映：面對前度有新歡內心總不是味兒 以下5個方法有助釋懷（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼按圖看唐詩詠耐心等待緣份的愛情金句，感情屢次失敗，如何能相信愛情？▼▼▼