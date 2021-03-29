內地變裝網紅自認變性成功　竟被踢爆造假：炒熱度也不應該

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-03-29 22:30

擁有過千萬抖音粉絲。（抖音）

內地有一名男扮女裝的網紅名叫Abbily，俗稱「偽娘」，Abbily經常以女性打扮視人，不少第一次Follow他的粉絲都以為是一名真正的女孩，事關「打扮」過後的Abbily，擁有女神樣貌之餘，一雙長腿更俘虜不少男士的心，加上Abbily多才多藝，無論化妝技巧、唱歌跌舞通通也難不到他，因此在微博擁擠超過200萬粉絲，抖音更厲害已有過千萬粉絲，人氣完全不輸當紅的藝人們。

Abbily現年19歲，據知身高175cm，真名叫王嘉輝（王嘉菲）。（微博）

從小時候Abbily已希望成為一名真正的女性，在周日（28日）他在微博鼓氣勇氣貼出多張圖片並寫道：「是女孩啦 已經有底氣去跟大家講過去的事情了」圖片是以長文字形式去交代以往的事情，Abbily表示自己一直存在有性別認知的問題，心裡無時無刻都想成為一名女生，她寫道：「前段時間消失了很久，給你們解釋一下，近兩年精神壓力極大，身體狀態一直非常非常差，也是那時才得到母親勉強的簽字同意。去年18歲剛成年，醫生說緩一年，身體骨骼還沒有發育好，但今年我現在已經成為一個真正的女孩兒了，我希望能讓大家對我多包容。」

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由於Abbily身份特殊，在網路上是極具爭議，在還沒有變性前曾與一名女性朋友進入女廁，其後影片在網上流傳後引來一眾網友討論他進女廁是否適合，Abbily也有將這段影片和網友的評論放在微博。另外一件事就是曾於直播中Abbily說自己肚子痛，口誤說了是「姨媽來了」，導致Abbily又被說侮辱女性，更直指他是借機炒作，以上都是他提到令自己造成具大壓力的原因之一。

邊到似男仔。（微博）

作為過千萬粉絲的網紅豈會沒有人留意，這次公布變性後，又令他熱度再炒高，相對這次網友的反應，意外是讚好，大讚終於能成為真的女性，不再需要身為男性煩惱，但是這也僅僅是維持了一天，因為今天網友翻炒出原來他的變性申請表只是網路圖片，Abbily在微博改口風是準備中，令一眾支持她的人變成責罵，怒指「怎麼說了半天原來是假的」、「炒熱度也不應該這樣做」、「支持你的人很失望」、「網紅說話不需要負責任？」

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