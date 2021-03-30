安樂蝸｜100萬豪裝750呎屋精緻簡約　主人房洗手盤放床頭邊好怪？

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-03-30 09:00

J2台最新一集《安樂蝸》由主持林穎彤和嘉賓馮柏堯到訪一間750呎、一家四口住的單位，屋主豪花100萬裝修費，將單位改造，新裝修非常簡約。

單位走簡約風，感覺舒適。（電視截圖）

屋主一家住在這間屋十多年，因為子女長大，所以將整間屋重新規劃。一入屋的玄關位已非常型格，一旁是廚房。整間屋設計簡約，設計師將四格趟門改做兩格，客廳更光猛，屋有一個小露台，非常有格調。客廳的特製超大電視櫃是全屋亮點，以黑色和灰色為主，原來同時也是鞋櫃，有很大的儲物量。

主人房的廁所用玻璃間隔。（電視截圖）

通往房間有走廊，房間的門都用暗門，配合簡約風格，牆身加上腰線，拉高空間比例。女兒房色調和諧，配木色地板、書桌、層板，感覺清新。兒子房間以灰色為主，型格一點。至於主人套房，返計師用了清玻璃間開洗手間和睡床，但洗手盤就在床頭邊，感覺有點怪。而床頭板與鏡櫃連成一體，令睡房看來更闊落。設計連裝修費是100萬。

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