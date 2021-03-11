家居．築則｜40年樓齡舊樓大翻新　變北歐風簡約家居煥然一新

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-03-11 15:15

無綫財經台節目《家居．築則》不時介紹一些特色單位，最新一集帶大家參觀一間有40年樓齡的單位，更從年半前、單位翻新前看起，見證着這間屋的大執位！

裝修前設計老土又殘舊。（《家居．築則》電視截圖）

點擊下圖看看翻新前的單位︰

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裝修前的單位裝修已有20到30年歷史，非常殘舊，而且還停留在80和90年代的設計，感覺過時，而且樓底矮，屋內昏暗。戶主夫婦要求新設計明亮和溫暖，同時想將單位空間佈局重新規劃，要有娛樂空間，同時要有寧靜的工作間。裝修後的單位完全是煥然一新，這個單位是由A、B單位打通，加上是頂層連天台，非常寬敞。新設計走簡約又溫暖的北歐風，同時將空間重新規劃，將B單位的房間納入廳，令廳更四正，B單位主要是小朋友房和工人房，A單位就是主人套房，中間就是廳的部分，他們甚至在屋內造了通往天台的樓梯。

新設計用了北歐風。（《家居．築則》電視截圖）

設計方面，設計師將部分牆身留白，廳以灰色和白主為色調，配淺色木地板，視覺上增加空間感。為補救樓底矮的缺點，設計師造了大採光窗，又將工人房打通變廚房，兩邊採光互通，光線更加充足。廚房非常大，是半開放式，有玻璃間隔。房間方面，戶主有一個十多歲的兒子，他的房間以深色的木元素為主，加上大量書架。另外一間小朋友房，是戶主的兩個女兒的房間，兩個小朋友都是幼童，所以房間以淺色和粉藍色為主，充滿童真。主人房就以木色和白色為主，配以北歐燈具同家具，套房有衣帽間和書房，設計師連書房旁的樓梯底位也不放過，改造成儲物房。

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