Cammi謝芷蕙水手裝同網友玩互動　自爆險遭成班女仔打：我鬧佢係X

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-03-30 16:00

Cammi係P圖達人。（IG：cbbheree）

有「P圖達人」之稱的謝芷蕙（Cammi）經常在IG發布的照片例必經過瘋狂修飾，因此常常引起網友們的討論，但久而久之大家都習慣了。近日Cammi在IG發布穿着水手服的照片，這張照片除了P白了一點以及眼睛再大一點，臉上沒有太大的變化，因為Cammi將雙手放在臉上，形成V面，她寫道：「開心沒有保質期 快樂的時候不要想太多」

早前去迪士尼玩。（IG：cbbheree）

Cammi同時用這張照片放在Ig Story中寫道「在線中」，歡迎網友留言問她問題，而Cammi常常都被人攻擊，有名網友問道怎樣看待一些不好的留言，她回應：「留言唔會成為我生活重要嘅部份，感覺自己從來唔為言論生活，清楚自己做緊咩就好。」

另外也有名網友再問私下有沒有做過丟架的事情，Cammi回應：「哎 都有幾多傻事，同前男友去會所唱歌飲多咗鬧個到返工嘅女仔係雞，成班女仔差啲想打我（嗰陣比較細個）」

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