快樂大本營｜張栢芝40+愛情觀　偏愛成熟男士：感覺到踏實安全

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-03-30 19:31

現年40歲的張栢芝最近參加由湖南衛視製作的綜藝節目《乘風破浪的姐姐》受到不少關注，日前更出席該台的皇牌節目《快樂大本營》，在節目中她大談現時感情觀，強調需要找一位有安全感的伴侶好重要，引起不少討論。

張栢芝參加《乘風破浪的姐姐 2》再次成為話題人物 。（張栢芝微博圖片）

在節目其中一個環節中，大家就感情問題猜測秦嵐會偏向選擇「可愛聽話但工作不穩定的元氣弟弟」還是「事業有成但不懂浪漫的成熟哥哥」進行辨論。而張栢芝就認為對方應該會選成熟哥哥，她揚言大家已經出道多年，已經是一位成熟的女人，站在40+的女人角度看，她認為現時安全感最為重要：「我們年輕的時候確實需要，可能年輕一點的伴侶什麼的。但是我覺得現在的我需求的是一個安全感，如果我自己本人覺得安全感有的時候，那個浪漫同等的就愈來愈浪漫。但是如果沒有安全感的話，哪怕你每一天給我放煙花，每一天都送我裝飾﹑包包都沒有用，哪怕他沒有在我們都感覺到踏實安全。」而她的觀點亦引來容祖兒﹑吳昕的認可，不少網友都大表讚同，認為女性在每個年齡段的需求都有不同。

張栢芝認為安全感好重要。（影片截圖）

但最終在公開答案時，原來秦嵐的選擇偏向弟弟型，即時令容祖兒等人都大為驚訝，秦嵐道：「因為我覺得快樂是沒有任何砝碼能取代的，每一個人來世間只有一次機會，當已經到了一定的年紀甚至再往上的時候，有的時候你會覺得愛的本質是什麼，就是沒有任何負擔，沒有任何壓力，沒有任何砝碼，沒有任何天平去平衡，就是純粹的東西。」

秦嵐偏向選擇弟弟型。（影片截圖）