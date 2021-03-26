乘風破浪的姐姐2｜入總決賽選隊長　張栢芝催周筆暢：快啲喇

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-03-26 17:30

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》今（26日）繼續進行第四場公演PK戰，三組姐姐中那英一組就奪得最高分，總分亦是全場第一名，全員均順利晉級入總決賽。而容祖兒組同楊丞琳組就分別排在第二同第三名，當中就有三位姐姐被淘汰出局，而楊丞琳得知隊員遭淘汰後則面有難色，還腳踩地下多次似在發泄，似乎在怪責自己。

楊丞琳一組唱《起風了》。（影片截圖）

在此次表演中楊丞琳一組就唱了《起風了》這首歌，在不對嘴的情況下張栢芝第一個唱，無論音色還是音準都比起之前進步不少，而當唱副歌時楊丞琳更出盡情感地唱，整個表演既悅耳畫面又好看，亦令其他姐姐們大為感動。而那英組就唱《如燕》﹑容祖兒組唱《給自己的歌》，最後三組中楊丞琳組只奪得580票排最後一名，再將之前的分數相加，她們這一組總共奪得1994分都是排最後一名。而那英組總奪得2191分奪全場第一名，容祖兒組2089分則排在第二名。

張栢芝第一個唱狀態非常穩。（影片截圖）

那英組全員晉級。（影片截圖）

那英組奪第一名全員均順利晉級，在經過觀眾的投票之後楊丞琳一組的袁姍姍得分最低，所以她將被淘汰。而身為隊長的楊丞琳知道這個消息之後相當崩潰，面上隨即顯得不快疑有些不滿，還腳踩地下多次似在發泄，難以接受這個是事實。因為她曾經講過自己好在乎這一場比賽：「坦白說過了30歲以後，人會越來越不在乎輸贏，但是因為她們我開始想要贏。因為一旦我們輸了，就有人會離開這個舞台，我希望每個人都有機會，可以進到總決賽。」 而容祖兒一組就是張馨予同江映蓉遭淘汰。

楊丞琳面露不快依依不捨隊友。（影片截圖）

楊丞琳腳踩地下多次似在發泄。（影片截圖）

最後剩下的14位姐姐將進入下一場的總決賽，她們將分成7人一組，在那英組同周筆暢組中作選擇。而張栢芝則挑選了周筆暢組，而周筆暢沒有立即給予答應，似乎還在猶豫的狀態中，張栢芝就衝口而出用廣東話地講：「快啲喇，係就係，唔係就唔係，搞氣氛。」亦令姐姐們堂場大笑。然而，在下一場比賽中，她們將在組內分成三小組同對手對決，為組團出道傾盡全力，到底誰勝誰負我們就拭目以待。

張栢芝最後進入了周筆暢組。（影片截圖）

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