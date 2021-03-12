乘風破浪的姐姐2 |楊丞琳做隊長超嚴格　張栢芝怕怕：壓力有點大

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-03-12 17:15

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》今（12日）迎來第四場公演選隊員同小考PK戰。在上一場踢館比賽中贏出的台灣藝人楊丞琳，因為人氣排名高的關係所自動成為隊長，然而這一位隊長非常嚴厲，對組員的排舞訓練看得十分緊貼，沒想到信心滿滿的她們竟在小考中，因為張栢芝的過失而得分最低排最後一名，令到楊丞琳瞬間有些少失望，臉上似乎顯得不愉快。

楊丞琳因為人氣高而自動成為隊長 。（《乘風破浪的姐姐2》微博圖片）

第四場有得留底的姐姐將分為三組，其中一組就是楊丞琳擔任隊長。經過姐姐們的選擇之後，張栢芝﹑袁姍姍﹑楊鈺瑩同王鷗加入楊丞琳組，新賽制中還加入幫唱嘉賓，所以她們組還有藍盈瑩﹑王霏霏，所以一共有七位姐姐。

而根據人氣高低排名選歌，楊丞琳排在三組中第二位，所以她選了難度高的舞蹈《Bazaar》。沒想到隊內的成員都對這首歌舞感興趣，但其實因為賽制的原因只可在隊內找三人唱跳這首歌舞，其中一位就是楊丞琳自己：「因為如果我在你們之中要選兩個人的話，那勢必就是我得看到，我才知道是怎麼一回事。不然的話我覺得好像會不太公平。」

楊丞琳選了張栢芝。（影片截圖）

所以她們就進行組內小考，令姐姐們都特別緊張，張栢芝道：「沒想到我們選的那首歌一進去馬上就要小考，壓力確實有點大。」最後楊丞琳就挑選了王鷗同張栢芝，事關她們在跳舞時所呈現的動作較為有女人味，楊丞琳道：「因為這首歌不僅是性感，還要有力道，所以我還是會把一些爆發力的東西考慮進去。尤其穿高跟鞋的核心跟張力，其實還是蠻重要的。我可能還是會選栢芝姐，因為栢芝姐真的太會穿高跟鞋了，你的姿態會是我們一個蠻好的武器。」

楊丞琳絕對是一位好嚴格的隊長。（影片截圖）

為了能夠在舞台上雖呈現更好的表演，楊丞琳就同隊員們不斷加緊練習，特別是對張栢芝，指導同調整她的舞蹈動作等。在組內練習時她的狀態都非常好，亦跟上舞蹈，大家跳舞時整齊劃一。但沒想到來到小考環節，張栢芝竟然謊寸大亂跟不上動作，令到楊丞琳組得分最低，令她瞬間變臉顯得有些少不開心。而舞蹈老師阿KEN就公然同張栢芝講：「我不管你在私底下付出了多少時間，結果就是這樣，不好。」張栢芝似乎亦知道是自己拖累了團體，所以隨後就喊了起來：「好像讓她們失望了，明明練得很好，為什麼因為自己太緊張會就這樣子。」

小考最低分。（影片截圖）

怪責自己爆喊。（影片截圖）

隊員們眼見張栢芝一直怪責自己都紛紛上前給予安慰，但楊丞琳就認為安慰的說話講了太多次了，所以她亦不畏言對張栢芝講：「你有拖後腿，我今天從鏡子看得一清二楚，確實是拖後腿了。剛剛那樣子上台是真的很不好，但是這個拖後腿不是責怪，是我們看見了問題了，我們去調整就好了。」強調因為離公演的日子愈來愈近，安慰的說話不需要多講，指出要讓張栢芝意識到目前的狀態。

楊丞琳直指是張栢芝累事。（影片截圖）

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