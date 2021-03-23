婆婆和媽媽2│奶奶同小朋友玩得開心　陳松伶尷尬講生育問題

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-03-23 22:15

藝人陳松伶最近帶同老公張鐸﹑奶奶邢玉珍一起參加內地綜藝節目《婆婆和媽媽2》。但在節目中陳松伶一直被奶奶當做隱形人，所以引起不少網友猜測指可能她未能生育關係，導致不討奶奶喜歡。而節目播出幾集後，終於在最新一集中兩婆媳坐下來談及小孩問題，言語間奶奶更講到落淚，令在旁的陳松伶非常緊張，臉上明顯有不知所措的尷尬感。

陳松伶帶上老公張鐸﹑奶奶邢玉珍一起參加《婆婆和媽媽2》。 （《婆婆和媽媽2》微博圖片）

在最新一集中他們一行人就去到一間倒模店體驗，巧遇地碰上了一位媽媽帶上小朋友在玩，於是陳松伶同奶奶就被小朋友吸引上前同他玩耍，奶奶更出盡自己法寶哄小朋友，玩得甚是開心。眼見如此陳松伶就打開心房同奶奶坐下來談及生小孩的問題，她率先表示：「如果我們能夠順其自然地能夠有孩子其實是可以的，但是確實是你也知道，這個情況是沒可能有了。」

奶奶同小朋友現得甚是開心。（影片截圖）

既然陳松伶主動談及這個問題，奶奶亦有話直說講出自己內心感受，言語間聽得出她是非常渴望有自己的孫子的，更講到忍不住爆喊：「你們倆的生活，有沒有小孩子，這個問題你應該問你丈夫。但是我跟他說過一句話，因為你在給我看你妹妹的孩子照片的時候，我跟他說，我說鐸鐸你再告訴松松，不要把小孩的照片讓我看，當我的同齡人大家在一起聚會的時候，在一起交談的時候，你看我家的這個寶寶，你看我孫子，我外孫這麼好怎麼好，但是我就感到孤獨，我就自然而然地眼淚就能下來。」眼見奶奶爆喊，陳松伶亦緊張起來，臉上明顯有些尷尬感。

陳松伶主動提及生肓小朋友問題。（影片截圖）

奶奶講到爆喊。（影片截圖）

事實上，陳松伶在早年被確診患上卵巢囊腫，導致生育能力受影響，經過同老公張鐸的商討後，決定不生小朋友。而在這一個問題上，她認為自己剝奪了奶奶的抱孫權利，導致她的人生不圓滿：「我有我自己的一個自身的問題，因為我女性的這個機能，是在我結婚的時候已經是四十歲了。在女性往下走的一個下坡路的階段，但是剛好在張鐸媽媽她是必順要有孩子這才叫圓滿。但這個我沒法給她。我是剝奪了她的權利，因為這個是她的圓滿的一個想法，那我確實剝奪了，但是我一直在欣賞她對我的那種寬容，因為她的寬容讓我覺得她跟我的一些相處或者是讓我不舒服，我也會覺得我會了解她。因為她本身已經在一個很大的問題上，已經做出了很大的寬容，我不能夠把一個不可能的事情變成可能。」

陳松伶因為患上卵巢囊腫，導致生育能力受影響。（影片截圖）

雖然奶奶的內心非常渴望抱孫，但她一直尊重他們夫妻二人的決定，經過一段思想的轉變之後，她已經完全不在乎抱孫的問題，更反過來安慰陳松伶不要為生小朋友的問題而有任何煩惱：「你們倆個協商好了，我從我的立場也好，家庭立場也好，我真是支持你們兩。雖然我沒有天倫之樂了，我在這個世界上的路短了，我兒子的路還很長，我兒子高興，你們倆高興，那我還要再追求那種享受的天倫之樂嗎？」揚言同為女人大家都想自己完美，所以反過來安慰陳松伶不要感到自責，現在的她活動多的是，可以去滑雪﹑可以去跳舞等，生活過得特別踏實，聽到奶奶的真情告白，陳松伶似乎釋懷不少，更感動到眼泛淚光。

奶奶現在對於抱孫問題看得好開。（影片截圖）