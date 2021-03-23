乘風破浪的姐姐2｜開會對容祖兒吼叫被鬧　陳小紜不在乎反擊網友

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-03-23 15:45

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》大受歡迎，當中有不少姐姐因此走紅，亦有姐姐備受討厭。其中一位就是內地演員陳小紜，事關在第四場公演賽小組內進行分詞時同容祖兒（Joey）起爭執，還當場對著Joey吼叫之後又爆喊，令到不少網友指責她人品差，紛紛揚言在微博留言要求她向Joey道歉，但她似乎不以為意，更非常霸氣地反擊網友，事件一度登上微博熱搜。

陳小紜同容祖兒一組唱《給自己的歌》。（陳小紜微博圖片）

在比賽中她們這一組則選唱了李宗盛的歌曲《給自己的歌》，就在進行分詞時，陳小紜就認為自己比較合適唱A段，但Joey就認為她不合適，所以在開大會時陳小紜的情緒不穩定更對著Joey面前吼叫：「你給我點時間吧！可以嗎？那你現在讓我感受我唱不好，那我必定要改段。我不知道為什麼現在一定要逼我唱這個，在這麼多人面前。你知道我唱歌本來是不自信的，但你這樣子讓我暴露在大家面前。」更在眾人面前爆喊。

二人因為分詞起爭執。（影片截圖）

不少網友指責陳小紜人品不行。（影片截圖）

不少網友見到起衝突的片段之後，就非常替Joey感到心痛，更紛紛湧入陳小紜的微博留言責罵她：「給容祖兒道歉了嗎」﹑「賣弄茶藝（指綠茶婊）」﹑「人品不行」等，眼見大家的留言陳小紜似乎不以為意，更霸氣地反擊網友：「感謝你們給我加的這些熱度，我微博每天訪問量也是挺大的，各個品牌爸爸也是很滿意的，你們啊！真的心疼祖兒姐姐多去她那裡留言加油打氣刷熱度什麼的，真心話。」

陳小紜反擊網友。（陳小紜微博圖片）