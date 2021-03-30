愛美麗狂想曲｜譚凱琪哭訴被偷窺沖涼　現實係幸福人妻住複式豪宅

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-03-30 20:47

由陳豪、李佳芯、陳瀅、蕭正楠等主演的TVB新劇《愛美麗狂想曲》在上周首播，當中王麗美（李佳芯飾）失婚崩潰大喊的一幕令人感同身受，而被舊公司辭退的阿Yan（譚凱琪飾），經歷同樣悲慘。劇情講到阿Yan被唐仁（蕭正楠飾）發現偷偷地在公司過夜，更被懷疑是間諜，但原來她是因為窮困而被逼寄居在表叔屋企，卻被對方偷窺沖涼，哭訴自己走投無路。而唐仁就帶一眾好姊妹上表叔屋企，救回險被性侵的阿Yan，相當有義氣！

阿Yan（譚凱琪飾）被逼寄居在表叔屋企，卻被對方偷窺沖涼。（YouTube影片截圖）

重溫帶隊打淫獸：

+ 23 + 23 + 23

雖然劇中的阿Yan身世悲慘，但現實中的譚凱琪（Zoie）就是一位幸福人妻。Zoie在去年3月與圈外男友莊日宇（Enrico）結婚，結束8年愛情長跑，正式拉埋天窗，獲不少粉絲送上祝福。之後Zoie在6月底宣布有喜，並在10月誕下寶貝女Baby G，未夠一年已經迅速做人妻兼做媽咪！

+ 58 + 58 + 58

據知Zoie老公莊日宇是一位金融才俊，家底豐厚，兩人婚後住在位於九龍塘畢架山的帝景峰複式大屋。Zoie不時拍片分享自己的日常生活，片中所見他們的愛巢環境清幽，Zoie可以在私人後花園種菜自給自足，生活愜意，早前她更在屋企的天台為囡囡舉行百日宴，空間相當闊落。據資料顯示，帝景峰的複式戶絕少放盤，最小的單位約1580呎，保守估計市值已升至5000萬。

Zoie不時在社交平台分享自己的日常生活。（IG@zozotam1o1o）

+ 20 + 20 + 20

現年39歲的Zoie自2013年加入TVB以來拍過不少劇集，當中她在劇集《EU超時任務》中飾演的水晶梨、《大帥哥》中的葉天嬌、《降魔的2.0》的海魔阿花等都令觀眾留下深刻印象，而她在劇集《踩過界》中更挑戰尺度，全裸演出形體藝術家「魏雨珍」一角，相當大膽！雖然Zoie已經榮升幸福人妻兼人母，但她依然繼續演藝事業，現時她與譚俊彥合作拍攝新劇《十八年後的終極告白2.0》，不少觀眾都非常期待她的演出！

點擊下圖重溫Zoie的演出：