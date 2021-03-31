樓盤傳真｜1549呎豪宅裝修費只花32.5萬　多功能房都成百呎好誇張

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-03-31 12:00

有線電視節目《樓盤傳真》內的「設計廊」專題，講解不同家居設計，早前一集介紹一間過千呎的豪宅，由於是二手樓，設計師保留一些舊有設計，加上新裝修，價錢也相當驚喜！

單位只得二人住，好闊落！（電視截圖）

上一手的業主用了中式裝修，戶主保留一些原有間隔，加上他們喜歡的歐陸風，將兩個風格融和。單位沒有設玄關位，設計師加了一個座位在門口附近，又有一個衣櫃放衣物。1549呎位於京士柏山的大屋只有兩夫婦住，原本單位是有三房一套房，因為上一手業主已將主人套房和一間睡房打通，更設衣帽間，所以新戶主沒有改動這個間隔。設計師換了部分家具和牆身，加上出屋主喜歡的歐陸風，例如在櫃和牆身加上歐式花線。因為女戶主喜歡藍色，所以全部家具都以藍色為主，比較連貫。

一入門口有位坐下來着鞋。（電視截圖）

屋主同時要求有復古元素，然後設計師又在一些細節位加入金屬元素，有輕奢華感，種種風格加上來也頗為配合。單位有一間110呎的多功能房，有足夠空間給戶主做瑜伽和打牌，又有一張書枱。原本這間房是睡房，但不是長期用到，所以有一張可收藏起來的床。另外，因為他們沒有僱用家傭，工人房變成雜物房。單位原本有開放式廚房，設計師加了趟門，增加私隱度之餘，又可明火煮食。費用方面，設計連裝修是32.5萬，以過千呎的單位來說，絕對是驚喜價！

點擊下圖逐格看︰

+ 32 + 32 + 32

同場加映︰安樂蝸｜100萬豪裝750呎屋精緻簡約 主人房洗手盤放床頭邊好怪？

安樂蝸｜100萬豪裝750呎屋精緻簡約 主人房洗手盤放床頭邊好怪？