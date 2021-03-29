家居．築則｜700呎單位一屋白色櫃　有埋卡位竟似診所？

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-03-29 09:00

無綫財經台節目《家居．築則》不時介紹一些特色單位，最新一集帶大家參觀一間700多呎的單位。

單位面積有700多呎。（電視截圖）

單位只有夫婦二人和兩隻狗狗住。本身單位的問題是有一個比較長形的客飯廳，設計師將客飯廳重新編排，近大門位置變成客廳，窗邊位置變飯廳。又將所有儲物櫃和家具都靠牆放，令屋中間有更多活動空間。設計師將書房拆除，增加了主人房和飯廳的面積。另外，在走廊加了道門，區分出私人與公共空間，不過戶主出入主人房和客廳都要經過兩道門，有點不便，但設計師解釋是可以令單位有更好隔音效果。

卡位長凳和一屋的白色櫃似診所？（電視截圖）

此外，單位加了一些隱性的寵物設計，例如門口的掛鉤用來勾住狗狗，幫牠們清潔手腳，小狗又有一間隱藏房。電視櫃的設計就好特別，不像一般的設在電視下，而是放電視上，以防寵物觸碰到，設計師在近天花位，造了層板放喇叭等物品。而條子元素也貫穿了整間屋做點綴，例如廳有不少木條修飾櫃邊，飯廳的天花甚至是有一整排木條子和木條子屏風。主人房方面，用深色地板，其他大部分位置如櫃身都係用淺白色。主人房廁所用較紅的木和稍為亮面的灰色磚，帶出高貴華麗感，但看上去就過於暗沉。客廁用了比較深的胡桃木色木材 加上深灰色布紋搭配，做出型格效果。最特別是飯廳加上了一排像卡位的長凳，加上白色的櫃身，有網民說像診所。

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