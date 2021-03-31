王力宏親自教唱歌月入逾4000萬　單價親民吸逾2萬人報名

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-03-31 16:00

「金曲歌王」王力宏憑藉出色的音樂才華圈粉無數，近年主要工作都在擔任音樂導師上，已經4年未出新專輯的他，最近還推出了一個學音樂的App「月學YUEXUE」，親自在線上傳授歌唱技巧，首期就吸引逾兩萬人報名。

除了App，「月學YUEXUE」還設有WeChat公眾號。（視頻截圖）

雖然是由天王親自教學，但價錢卻相當親民，為期30日，總費用為1699元（約2012港元）。課程由20人組成一個班級，每日只能解鎖當日的課程視頻，並附有相關練習視頻以及功課，而王力宏會抽取學員進行點評指導。課程結束後，每位學生會完成至少1首個人代表作。30日的課程分為四大版塊，分別是學習和建立唱歌技巧、如何在歌曲中應用技巧、表演這門藝術、和新的聲音一起生活。

王力宏在近來參加的綜藝節目中《天天向上》、《百變大咖秀》中，都有宣傳課程。（視頻截圖）

據悉，王力宏的背後有不少科技大亨朋友的幫助，好似YouTube創辦人陳士駿就在程序語言方面給予其建議與指導；在App入駐蘋果App Store時，停滯在審核階段，也由蘋果現任CEO Timothy Cook親自出面解決，讓App順利上架。

以兩萬學員來計，王力宏首期便進賬3398萬元（約4025萬港元），收入非常可觀，不少網友認為，這不失為疫情期間，一班實力歌手的一條明路，而同時擁有威廉姆斯大學和伯克利音樂學院雙榮譽博士的學位的王力宏無論在創作、歌唱以及樂器等音樂方面的造詣都非常高，深受業界內外肯定，擔任老師絕對游刃有餘。在首期課程結束後，他還發長文感慨，看得出對學員們非常上心。

王力宏對「月學YUEXUE」親力親為，參與的學院對此也有很高評價。（微博截圖）