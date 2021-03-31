Penthouse 2．劇透︱全體入獄照瘋傳　大結局將再有人翻生？

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-03-31 16:30

韓國狗血韓劇《The Penthouse》第二季（頂樓2）大結局將於下月2日播出，編劇繼續被大讚創意力十足，三大女主角對付嚴基俊的局面更是令觀眾驚喜，但相信未到最後一秒都仍有變數！近日疑似大結局劇透照在網上瘋傳，見到眾人集體穿上犯人裝，難道最後將全體齊齊入獄？

上週播出的第12集講到，金素妍、柳真和李智雅聯手報復嚴基俊，讓他背上殺死「羅愛喬」罪名被拘捕。李智雅的「沈秀蓮」身份，以及被救起「羅娜」亦翻生，但柳真卻不知道女兒其實仍在生，報仇後竟關閉手機並走到江邊疑似想自殺，生死未卜。

柳真於上集疑似想自殺，生死未卜。（黃Viu煲劇平台截圖）

不過近日瘋傳的劇透照中可見，除了李智雅外，全部在劇中做盡壞事的大人，包括柳真全部都穿上犯人裝並被用麻繩縛起，被網友笑言以為在拍《機智牢房生活》。如果照片是「真」劇透的話，即代表柳真依然生還。加上金素妍早前在IG上傳照片時，為了防止劇透曾刻意遮住衣服，觀眾早就猜測過她有入獄的可能。

疑似《Penthouse 2》大結局現場照被瘋傳，柳真也在場！（網上圖片）

金素妍了防止劇透曾刻意在更新IG時遮住衣服。（IG/@sysysy1102）

按圖睇更多《Penthouse 2》大結局劇透照：

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《Penthouse 2》大結局將於本週五播出，韓國網絡上流傳除了嚴基俊外，其餘所有人都出獄，更傳出嚴基俊自殺的新聞。可是幾年後，眾人所擁有一切都已被他人奪走，包括金素妍的清雅集團和奉太奎國會議員的身份等，只有申恩慶完好無事。而「羅娜」和「碩勳」等成功考入首爾大學，曾欺凌過其他人「碩景」等則並沒有考上，「恩星」更與家教老師「陳粉紅」過着逃亡的生活。

有人猜測嚴基俊「朱丹泰」一名其實是盜用他人身份，所以脫身將極容易。（IG/@sysysy1102）

按圖重溫柳真疑似想自殺一幕：