Penthouse 2︱柳真報完仇不知女兒未死　疑跳河尋死必悲劇收場？

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-03-28 21:31

韓國狗血韓劇《The Penthouse 2》（又名Penthouse 2／上流戰爭2／頂樓2）昨晚（27日）播出的第12集劇情峰迴路轉，幾乎所有底牌經已揭開，令收視創出新高錄得最高30.6%收視率，超越第一季的30.5%，香港觀眾可於「黃Viu煲劇平台」收看。劇情講到，吳允熙（柳真 飾）聯同千瑞璡（金素妍 飾）及假扮成羅愛嬌的沈秀蓮（李智雅 飾）捏造朱丹泰（嚴基俊 飾）的殺人行徑將他送入監倉，然而吳允熙幫女兒報完仇之後就火速「潛水」，卻沒想到原來羅娜竟然未死，僅留下一句「永別了」就一躍跳下河，疑似會以自殺悲劇收場。

朱丹泰（嚴基俊 飾）被三位女主角合力送入監倉。（《The Penthouse 2》影片截圖）

第二季只剩大結局，劇情進入直路上演三大女主角聯手對抗朱丹泰的場面。上集講到，上一季大結局中被朱丹泰殺死的其實是假扮成沈秀蓮的羅愛嬌，而今季出現的羅愛嬌正正就是躲過一劫的沈秀蓮，因此沈秀蓮決定讓羅愛嬌正式死亡，捏造朱丹泰殺死羅愛嬌並燒屍的戲碼，並與羅娜齊齊躲在地下室訛稱兩人被朱丹泰綁架，自己就能以沈秀蓮的身份回歸。朱丹泰的商業拍檔鄭斗滿亦因為知道與自己日久生情的羅愛嬌，早就被朱丹泰殺死而拒絕幫助他，朱丹泰在證據確鑿之下已經走投無路，相信如果要報仇，應該都要等到第三季。

Logan和沈秀蓮終於有情人終成眷屬！（《The Penthouse 2》影片截圖）

觀眾終於等到這一幕！（《The Penthouse 2》影片截圖）

另外，完成復仇使命的吳允熙變得生無可戀，在家中整理物件時見到女兒羅娜的照片後更哭成淚人表示「很想你」。然而，她當時已經關掉電話與世隔絕，不但收不到羅娜的訊息，就連Logan和沈秀蓮的電話都收不到，無法知道羅娜根本還未死的事實。

羅娜死過翻生。（《The Penthouse 2》影片截圖）

沈秀蓮趕不及告訴吳允熙羅娜未死。（《The Penthouse 2》影片截圖）

吳允熙在家中整理物件時見到女兒羅娜的照片後更哭成淚人。（《The Penthouse 2》影片截圖）

吳允熙以為羅娜已死。（《The Penthouse 2》影片截圖）

另一邊廂，獄中的河尹哲回憶起自己之前與吳允熙假扮夫妻時的甜蜜畫面，本為初戀情人的兩人在床上情不自禁親吻，並表示報完仇之後會繼續留在對方身邊，然而河尹哲卻最後為了女兒河恩星的罪名而背叛吳允熙變成監躉，這時更收到吳允熙的信，表示知道殺死羅娜的人並非自己：「我想你可能每天活在自責與後悔之中，所以給你寫信，沒有保護好羅娜的其實是我，所以別再有負罪感，一切罪責我一併帶走。」

獄中的河尹哲收到吳允熙的信，表示知道殺死羅娜的人並非自己。（《The Penthouse 2》影片截圖）

允熙在信中提到「一切罪責我一併帶走」。（《The Penthouse 2》影片截圖）

河尹哲回憶起自己之前與吳允熙假扮夫妻時的甜蜜畫面。（《The Penthouse 2》影片截圖）

河尹哲預料到吳允熙會做傻事，鏡頭一轉吳允熙就獨自走向漢江大橋嚎哭，而這時知道了吳允熙突然消失不見的沈秀蓮亦心知不妙，馬上趕到吳允熙家中，卻發現了一封寫給自己的信。吳允熙在信中再次為自己當時飲醉酒推沈秀蓮親生女兒雪雅落樓而感到後悔和愧疚：「我對姐姐你犯下了無法寬恕的罪責，無論用什麼言語和行動都不可能被原諒，當時我爲什麼會做出這樣的選擇呢？ 如果我沒有做那種可怕的事情，朱丹泰就不會想殺了姐姐，羅娜也不會死了。 我真的一直很想姐姐， 很喜歡你，所以更討厭自己。對不起， 我會接受懲罰的，這是我能對對姐姐你所做的最後的贖罪。」之後吳允熙一躍而下消失於鏡頭中，疑似以自殺悲劇收場。

沈秀蓮心知不妙，馬上趕到吳允熙家中。（《The Penthouse 2》影片截圖）

吳允熙獨自走向漢江大橋嚎哭。（《The Penthouse 2》影片截圖）

吳允熙在信中再次為自己當時飲醉酒推沈秀蓮親生女兒雪雅落樓而感到後悔和愧疚。（《The Penthouse 2》影片截圖）

吳允熙疑似悲劇收場引起網民熱烈討論，不過不少人都認為之前本來必死無疑的沈秀蓮和羅娜都能夠順利死過翻生，再加上第三季的出演陣容有柳真的名字，所以相信吳允熙應該極大機會不用死。第三季預定於6月播出，每個星期播出一集。

網民認為吳允熙應該可以與沈秀蓮和羅娜一樣大難不死。（《The Penthouse 2》影片截圖）

吳允熙最後會否以自殺悲劇收場？