愛美麗狂想曲｜42歲姚嘉妮比李佳芯搶鏡　難上一線全因結婚生B？

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-03-31 19:40

在TVB劇集《愛美麗狂想曲》中飾演Matt少的陳豪，事業有成，自然吸引不少靚女埋身，但就與前妻沈慧（姚嘉妮飾）離婚收場。劇情講到Matt少在澳門重遇前妻沈慧，兩人在飲酒期間憶起往事，飲醉了的沈慧還挨在Matt少膊頭，不少觀眾都大讚嘉嘉一出場已經相當搶鏡，不但女人味十足，Fit爆身形更十分吸睛！

Matt少（陳豪飾）同前妻沈慧（姚嘉妮飾）離婚收場。（YouTube影片截圖）

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現年42歲的嘉嘉在1998年參加《亞洲小姐競選》奪得季軍後入行，之後她在2001年轉投到TVB往劇集方面發展，雖然嘉嘉拍過不少劇集，但就以配角為主，最多只是擔任第二女主角，始終未能擔正做女主角。除了拍劇之外，嘉嘉亦有主持資訊節目《流行都市》，她在節目中經常以短裙上陣，大騷長腿，深受觀眾喜愛！

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樣貌及身材都十分出眾的嘉嘉，演技亦備受讚賞，但她卻選擇在事業上升期結婚生B。嘉嘉在2006年與拍拖7年的林祖輝結婚，她曾在接受《香港01》訪問時直言當時覺得是一個合適的時機：「嗰時我想生BB，所以決定結婚。」婚後嘉嘉先後誕下一女一仔，一家四口非常幸福，而嘉嘉亦努力兼顧事業與家庭，但可惜一直發展平平，不過她就似乎好豁達：「之前走去生BB可能有影響，給監製覺得好似唔使做，某程度上是收山。我不會強求，我只是喜歡演戲。我不是要大紅大紫，千祈唔好畀我紅，我會好驚。」

嘉嘉與林祖輝育有一女一仔，一家四口非常幸福。（微博@姚嘉妮ClaireYiu）

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雖然演藝事業未能更進一步，但嘉嘉就全力支持棄影從商的林祖輝，兩公婆由零開始，大搞童裝生意，更在短短幾年間就開了6間舖，生意愈做愈大！而一度被誤會淡出幕前的嘉嘉，近年在多部劇集包括《超時空男臣》、《BB來了》、《她她她的少女時代》中的演出都令人印象深刻，當中她在《BB來了》中飾演「地獄陪月員」許朗，以一身「MK妹」打扮出場，但就毫無違和感。而嘉嘉在《她她她的少女時代》中不但以黑色泳裝上陣，大騷Fit爆Body，更與羅天宇有感情戲，兩人在蘭桂坊街頭激吻，雖然他們相差10歲，但一樣好合襯！

嘉嘉與羅天宇在《她她她的少女時代》中有街頭激吻戲！（電視截圖）

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