姜濤多謝譚詠麟讚自己EQ高：對於被惡搞都冇乜太大感受

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-03-31 21:35

男團MIRROR成員姜濤今日（31日）出席照相館開幕儀式，出道以來雖然經常參與拍攝，但他表示自己對於影相方面並不出色，更吐槽自己難以在其餘MIRROR成員身上偷師：「我哋各自影嘅都係對方嘅醜態，影對方樣衰嘅相就好有心得，例如化妝畫眼線反晒白眼嘅相，但係我哋唔會show出嚟畀大家睇，真係太樣衰啦！」

姜濤今日（31日）出席照相館開幕儀式，有50名幸運fans有得入場一睹偶像。（梁碧玲 攝）

場外有好多fans等候姜濤。（梁碧玲 攝）

MIRROR一連五場演唱會由於反應實在熱烈，今日再宣布加開一場，姜濤笑言好開心：「我私底下都冇乜朋友，但以前好多好耐冇聯絡嘅同學都有搵翻我，我都希望可以滿足到大家！」姜濤的爸爸於去年底突然中風入院而令他擔心不已，他透露爸爸已經度過了危險期身體回復得不錯：「佢都想嚟睇嘅，但我哋都好擔心佢嘅身體狀況可唔可以嚟到演唱會，因為（演唱會）都會有好多人！」

姜濤在現場表演了三首歌，又唱又跳。（梁碧玲 攝）

早前姜濤踏上紅館擔任林二汶的演唱會嘉賓，他表示因為要在四面台表演令他非常緊張：「正式第一次係鄭秀文前輩邀請我哋MIRROR去嘅，但今次真係第一次自己一個人上，要hold住咁大個台係好難，真係好唔夠經驗。好多人都話好想見到MIRROR上紅館，但我覺得都係言之尚早。」

姜濤笑言MIRROR去紅館開演唱會仍言之尚早。（梁碧玲 攝）

早前因為TVB記招鬧出「惡搞姜濤」事件而成為全城熱話，姜濤早前表示「唔係好大件事」，並認為對方毋須道歉，甚至並為粉絲的激動行為致歉，令樂壇大前輩譚詠麟譚校長公開大讚姜B回應大方得體兼EQ夠高，姜濤謙虛表示：「我私底下大家都唔會覺得我係EQ高嘅人，真係誇張咗！其實我本身對於呢件事都冇乜太大感受，純粹覺得係一件好平常嘅事，我都好多謝校長咁讚賞我哋，都好希望可以有多啲人留意我哋MIRROR！」

姜濤覺得自己並不是譚校長口中EQ高的人。（梁碧玲 攝）

對於譚校長有意邀請他去TVB歌唱節目《聲夢傳奇》，姜濤表示無任歡迎：「任何藝人我哋都好想合作，因為我哋都算係樂壇新人，所以任何機會或節目我哋都想參加，都可以多一個途徑畀人認識我哋，所以我都唔會抗拒任何邀請！」

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