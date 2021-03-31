Anson Lo@MIRROR拍劇又開演唱會冇得唞：每日有3、4個鐘瞓好開心

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-03-31 20:06

男團MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）今日（31日）現身模型活動吸引近50名粉絲圍觀，他笑言自己小時候比較喜歡收藏模型車。很多種類如的士、貨車、巴士等等都有，更因此令他對於駕駛甚有興趣：「我又冇話好想從事駕駛行業，但就令我好想學揸車！我細個成日發夢自己揸車好叻，但唔知點解大個咗就冇咗時間同動力去考車牌，我希望今年一定會實際行動，起碼報考車先！」

MIRROR成員Anson Lo今日出席活動吸引近50名粉絲圍觀。（梁碧玲 攝）

現場粉絲見到Anson Lo非常興奮。（梁碧玲 攝）

Anson Lo前段時間剛剛忙完拍攝《大叔的愛》，現時又馬不停蹄忙於為5月舉行的MIRROR演唱會作準備，他笑言相當吃力，睡眠亦嚴重不足：「有3、4個鐘都好開心喇！可能由《男排女將》到《大叔的愛》已經慣咗瞓得好少嘅拍劇模式，第二日工作都唔會太眼瞓！同埋我都唔知點解我愈瞓得少狀態愈好，上個禮拜我突然瞓多咗5、6個鐘，第二日即刻面又腫，好似仲眼瞓過唔瞓覺咁。」

Anson Lo笑言自己睡覺睡得多會面腫腫。（梁碧玲 攝）

由於反應實在熱烈，MIRROR一連五場演唱會再宣布加開5月11日的場次，並且由本來50%入座人數提升至75%，Anson Lo表示之前買不到的粉絲可以把握最後機會：「其餘五場都會再開放多額外25%嘅座位，大家搶飛都要加油！我媽咪爹哋都有朋友、客戶嘅仔女想透過佢哋買飛，但係內部嘅飛又真係好少，所以我留得畀屋企人已經留唔到畀佢哋嘅朋友，幫得幾多得幾多！」他又透露今次演唱會會有大家意想不到的組合擦出新的火花：「可能係出道以來大家更加估唔到嘅組合，可能兩個一齊、或者四個一齊，我哋想做一啲我哋第一年演唱會唔同嘅嘢。」

Anson Lo孖住花姐出活動。（梁碧玲 攝）

現場不少粉絲們都表示買不到演唱會飛，但一定不會向黃牛屈服，明天開賣會出動幾部電腦和iPad撳飛。（梁碧玲 攝）

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