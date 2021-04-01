家居．築則｜氣派豪宅以白色為主十足博物館？　最豪係有埋桑拿房

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-04-01 09:00

無綫財經台節目《家居．築則》不時介紹一些特色單位，最新一集帶大家參觀一間相當闊落的豪宅，而裏面竟然連桑拿房都有？

窗邊的弧形位納入了客廳的一部分。（電視截圖）

節目沒有提及單位的面積，但看上去空間感十足，而且客廳的玻璃窗外的風景居高臨下俯視中半山，非常有氣派。因為屋主喜歡收藏畫作和藝術品，所以設計師索性在單位用大量白色和簡約設計，用差不多全白的空間去襯托戶主的收藏，像一幅白畫布一樣，有點似一間博物館。屋內的牆身、天花、櫃和部分家具都用白色。大門旁的牆身到入睡房區走廊，也鋪上白色的圍身板，白色的走廊將廚房、客廁和三間房的房門隱藏，一旁放了較立體的木盒形藝術品。廳內有些地方加了灰色牆紙，平衡冰冷感，又比較容易跟木色地板和白色牆身搭配。

小朋友房色彩多一點。（電視截圖）

原來戶主一家五口在這單位已經住了一段時間，這次換上新裝修，又再重新調配L型客飯廳的空間布局。飯廳靠廚房較方便，而客廳靠窗一邊。客廳白中帶灰，加上長形布局，空間感十足。梳化沒有靠牆放，反而放中間，但設計師用了一張兩面的梳化，用盡客廳空間。電視櫃有雙趟門，可以把電視收起來，關上門就似普通牆身。

房間方面，年紀較小的兩個小朋友睡同一間房，他們的房間以白色為主調，床邊的牆身貼上不同顏色的牆紙。而大女的房間顏色較多，床尾有彩色畫，床頭櫃加入女兒喜歡的粉藍色，又造了窗台書枱。白色的走廊造了茶色玻璃，給女戶主展示手袋和飾物。主人房方面，顏色淺淡一點，有灰色設計呼應客廳，又有一幅大型畫作。整間屋的亮點應該就是主人房的套廁，原來有一個浴缸，但屋主就少用，所以索性改成桑拿房，夠豪華！

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