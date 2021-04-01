TVB前男藝人北漂5年終夥林峯拍劇　劇集維基演員表竟連名都冇

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-04-01 14:01

《黑金風暴》開幕。（微博）

近日由林峯、黃浩然、周秀娜、梁競徽及吳岱融主演的劇集《黑金風暴》，近日正式進行開鏡儀式，當中更有馬國明客串，這已讓一眾追劇迷非常期待。留意到開鏡儀式中有一位演員，香港觀眾很久沒有看見他，那就是現年37歲的羅鈞滿，他在2016年11月與TVB解約，未與TVB解約前，羅鈞滿是公司力捧小生之一，但有指當年因負面新聞太多，包括醉酒駕駛而遭雪藏，之後選擇與TVB提前解約，然後主攻內地市場。

網友都好期待睇阿峯。（微博）

不過羅鈞滿在內地發展事業平平，並沒有太特別的角色讓內地網民記得，雖然人人都說在內地工作，「搵人仔」會賺到手軟，但似乎沒有發生在羅鈞滿身上，而他也積極拍攝抖音影片，望能發展另一新血路。相隔接近5年再與一眾香港演員合作，相信羅鈞滿亦十分期待，連他自己也在微博寫道：「新人來報到 期待已久的網劇黑金風暴，今日開機大吉猜一下我今次的角色？」不過在維基看見演員名單，除了一眾主要演員名字，甚至其他演員包括古明華、趙永洪、高鈞賢、何佩瑜等都有出現名字，唯獨羅鈞滿的名字沒有在維基出現，不知道是戲份太少還是忘記了？

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