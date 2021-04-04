翻版林心如公開與女兒「浴照」　BB一個舉動嚇到趙孟姿有陰影

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-04-04 10:30

台灣女星趙孟姿與許孟哲2020年7月迎來寶貝女兒Doreen，不知不覺已經成為人母八個多月，她最近在社群網站透露首度和女兒一起洗澡，沒想到孩子一直把小嘴往下探：「全程很鬧！」偽單親的日常生活意外逗樂不少粉絲。

原來Doreen一看到趙孟姿的裸體就不自覺想喝奶：「而且非得到不可…就這樣，我抱著她親餵，然後一邊幫她洗澡，然後還要幫自己洗澡…。」無所不在的親餵讓她決定以後可能就不和女兒洗澡了，「真的太鬧！」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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此外，趙孟姿透露Doreen最近彷彿是一塊強力磁鐵，女兒光是看到她還不夠：「一定要黏在我身上！」有鑑於許孟哲那兩天因工作不在家，她只好化身為獨臂人：「做什麼事都只剩一隻手，另一隻手一定要抱著她。」

儘管趙孟姿附上一個哭笑不得的表情符號，但仍覺得Doreen好可愛，許孟哲看到她的貼文後也感性地說：「外景這兩天辛苦妳了，然後這個小東西怎麼那麼可愛？！」一家三口的緊密感情羨煞不少粉絲。

同場加映：【多圖】許孟哲太太趙孟姿挺7個月巨肚潛水：生命與大自然的美好（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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