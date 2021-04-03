台灣靚媽趙孟姿產後不忘愛錫自己　6個秘訣維繫婚姻兼保持少女感

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-04-03 12:00

和老公許孟哲結婚，去年晉升新手媽媽的趙孟姿，即使多了媽媽的身份，本人看起來仍像少女，以下是她瘦身+養髮+婚姻維持的6個秘訣，適合給所有女性們參考。

先來認識趙孟姿這位台灣新任靚媽媽：

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和老公許孟哲2019年完婚，2020年迎來女兒「Doreen」，晉升新手媽媽的趙孟姿卻在生完短短兩個月之，甩掉10公斤恢復好體態，同時保有一頭豐盈秀髮，彷彿沒經歷過大家最怕的產後落髮，和老公相處更是相愛甜蜜，根本是人生勝利組代表，但背後孟姿透露自己其實付出很多努力，以下是她的瘦身、養髮、婚姻維持6大秘訣，適合有婚、沒婚、有生小孩、沒生小孩的女性們參考。

趙孟姿對婚姻及愛惜自己方面有自己的看法：（點圖閱讀）

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1. 產後擁有美麗腰線，除了運動這兩件事必做。

這張照片是趙孟姿生產完4個月後拍的，雖然不像產前有明顯馬甲線，但已經有很漂亮的腰身，她承認產後最難瘦的部位就是小腹，除了努力做腹部核心運動，另外就是要勤擦能緊實肌膚的乳液，「我從懷孕期就勤擦乳液，很怕皮膚鬆了，再怎麼努力運動線條也很難出來」，另外，她絕對忌口吃冰冷食物，因為冷食最容易讓女生的腹部脂肪增加。

2.練大腿可以提升代謝，燃燒更多熱量。

不論是產前、產後，孟姿必做"腹部、大腿和臀部"這三個部位的鍛鍊，尤其是大腿和臀，「我們全身有70％的肌肉聚集在大腿和臀部，多多鍛鍊這二處，能提高基礎代謝、增加肌肉量，自然瘦身也會更快速。」「很多人會說，生完小孩瘦這麼快，你根本是人生勝利組，但反過來看，我維持一周運動鍛三天的習慣好多年了，就算想偷懶還是告訴自己要撐下去，羨慕的人可能不知道我有多努力。」

3. 懷孕後愛上吃甜點，一定和老公分一半

講到瘦身一定少不了吃，之前就因為工作要維持身材，孟姿透漏本身在吃方面都很節制規律，只是懷孕後變得很愛吃甜食，「為了身材我會克制一次只吃3分之1，或和老公一起吃一份。」

4. 產後養髮每天一杯芝麻牛奶

相信很多媽咪都有產後落髮困擾，孟姿透露自己從懷孕到現在小孩八個多月，也有落髮問題，她的應對方式是每天一杯芝麻牛奶，「作法很簡單，就是把芝麻粉放到牛奶裡攪拌均勻喝下去。」當然她也會搭配養髮洗髮精，「這裡的"養"是"養"頭皮而不是髮絲，頭皮才是生髮關鍵。」她推薦juliArt的希沛絲賦活露，內含皙玻酸配方，能滋養頭皮，活絡新生髮根，使頭皮保持最佳狀況。「用了幾次，覺得頭皮很舒服，出油問題改善，洗完髮絲蓬鬆，香味超舒服。」

5. 維繫婚姻，要多回憶熱戀時的相處模式。

即使進入婚姻也要多回憶兩人熱戀時的相處模式，孟姿分享給所有的人妻這個小秘訣，「像我前陣子跟老公說~我不要叫你老公了，要叫回還在戀愛時我給你取的綽號。」就這麼簡單只是單單改變稱呼，就有全新的甜蜜感在心裡流竄。

6. 想要維持少女感，記得多照鏡子提醒自己。

孟姿本人不特別說根本看不出來她已經是媽媽了，問到如何維持這樣的少女感，「之前剛生完寶寶，一整天忙下來都沒時間休息，只有在睡前保養時會照一下鏡子，照的當下我好幾次被自己嚇到，覺得我怎麼這麼狼狽，那時會突然警覺、提醒自己不行我要hold住。」透過鏡子，提醒自己有那裡不一樣了，幫助自己時時補強、才可以維持在最佳狀態。

最後，一句話跟新手媽媽分享

恩....就辛苦了加油! 因為媽媽真的是一個很累、很甘願、很開心的事，所以大家一起加油。 趙孟姿

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：即使當了媽還是像少女！趙孟姿分享瘦身+養髮+婚姻維持的6個秘訣。」】