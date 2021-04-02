陳凱琳分享湊仔經　教數數字反被仔仔糾正：佢真係好得意

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-04-02 20:05

陳凱琳今日（02/04）為TVB新綜藝節目《日日媽媽聲》擔任嘉賓，她接受《香港01》訪問時，就自言十分享受「少奶奶」生活，還分享了不少湊仔經。

陳凱琳（Grace ）：「我成日都話過緊少奶奶生活嘛，所以今日返嚟開工，哈，講笑講笑。其實都好耐冇同大家見面，因為拍劇時間比較長，但係拍呢啲咁開心嘅節目，時間就分配到，又可以清醒下頭腦。」

陳凱琳兩個仔仔真係好得意。（陳凱琳IG）

她表示，今日她返工時，就輪到老公鄭嘉穎留在家中照顧兩個兒子：「哈哈，唔好用『擗低』兩個字，係照顧兩位小朋友。其實佢（鄭嘉穎）係一個好盡責嘅爸爸，好多時間都係佢照顧兩個小朋友。我哋有個共識就係，佢開始嘅時間就我睇住佢哋，佢唔使開工就佢幫我睇住兩位少爺。」

TVB新綜藝節目《日日媽媽聲》主持和嘉賓陣容好強，有鄧兆尊、張慧儀、袁詠儀、余安安、陳凱琳、羅敏莊和游莨維。（葉志明攝）

陳凱琳也表示，希望趁兒子還小的時候多些陪他們成長：「咁可愛嘅小朋友階段要陪多啲，如果唔係大個識搏嘴就會後悔。」她還分享了一個趣事：「譬如我哋教佢數數字，會用5隻手指數one two three four five，有一次我哋數嘅時候就淨係用一隻手指，跟住佢就望住我：『no mommy，you are wrong，only one。』跟住我就會諗，你啱，點解咁細個就識呢啲，佢真係好得意。」

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