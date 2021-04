陳凱琳分享湊仔經　教數數字反被仔仔糾正：佢真係好得意

撰文: 林迅景 最後更新日期: 2021-04-02 20:05

陳凱琳今日(02/04)為TVB新綜藝節目《日日媽媽聲》擔任嘉賓,她接受《香港01》訪問時,就自言十分享受「少奶奶」生活,還分享了不少湊仔經。

陳凱琳(Grace ):「我成日都話過緊少奶奶生活嘛,所以今日返嚟開工,哈,講笑講笑。其實都好耐冇同大家見面,因為拍劇時間比較長,但係拍呢啲咁開心嘅節目,時間就分配到,又可以清醒下頭腦。」

陳凱琳兩個仔仔真係好得意。(陳凱琳IG)

她表示,今日她返工時,就輪到老公鄭嘉穎留在家中照顧兩個兒子:「哈哈,唔好用『擗低』兩個字,係照顧兩位小朋友。其實佢(鄭嘉穎)係一個好盡責嘅爸爸,好多時間都係佢照顧兩個小朋友。我哋有個共識就係,佢開始嘅時間就我睇住佢哋,佢唔使開工就佢幫我睇住兩位少爺。」

TVB新綜藝節目《日日媽媽聲》主持和嘉賓陣容好強,有鄧兆尊、張慧儀、袁詠儀、余安安、陳凱琳、羅敏莊和游莨維。(葉志明攝)

陳凱琳也表示,希望趁兒子還小的時候多些陪他們成長:「咁可愛嘅小朋友階段要陪多啲,如果唔係大個識搏嘴就會後悔。」她還分享了一個趣事:「譬如我哋教佢數數字,會用5隻手指數one two three four five,有一次我哋數嘅時候就淨係用一隻手指,跟住佢就望住我:『no mommy,you are wrong,only one。』跟住我就會諗,你啱,點解咁細個就識呢啲,佢真係好得意。」

