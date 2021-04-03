Penthouse 2．大結局︱李智雅朴恩碩冇好結局　嚴基俊判無期徒刑

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-04-03 15:00

韓國狗血韓劇《The Penthouse》第二季（頂樓2）昨晚（2日）大結局，可惜收視未有超越自身新高。最後一集中，柳真、金素妍和尹鐘焄等主角如劇透一樣全部被判入獄，嚴基俊更因多過十條罪名而被判無期徒刑。不過觀眾如果以為今季會大團圓結局，那實在是太小看編劇的想像力！

柳真最終沒有自殺，反而到警局自首。（黃Viu煲劇平台截圖）

柳真亦終於知道女兒「羅娜」被李智雅救起仍在生。（黃Viu煲劇平台截圖）

上集講到柳真疑似想輕生，但鏡頭一轉就見到她到警局自首，承認自己殺死了「閔雪雅」，連帶奉太奎和申恩慶等也以涉嫌參與棄屍被捕。而柳真亦終於知道女兒「羅娜」被李智雅救起仍在生，令她感動不已。二個月後，一眾主演穿起囚衣上庭，但只有柳真及尹鐘焄認罪，期間更是多次發生混亂及衝突。最終獲李智雅求請的柳真被判監三年，金素妍被判監七年，嚴基俊被判無期徒刑，其他人則被判年半至兩年不等，被觀眾笑言下季可改名做「The Penthouse之監獄生活」。

按圖睇柳真與女兒「羅娜」重逢感人一幕：

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嚴基俊想起自己親手殺死最愛的「羅愛喬」後大崩潰。（黃Viu煲劇平台截圖）

嚴基俊上庭仍堅持自己無罪。（黃Viu煲劇平台截圖）

一眾主演在庭上接受審判。（黃Viu煲劇平台截圖）

嚴基俊因多過十條罪名而被判無期徒刑。（黃Viu煲劇平台截圖）

按圖睇李智雅庭上為柳真求請一幕：

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不過正當觀眾都以為李智雅報仇成功，朴恩碩亦打算回到韓國向她求婚，兩人終於有個大團員結局時，朴恩碩卻在求婚之際被安裝在車上的炸彈炸死，李智雅更是目睹一切。由於在獄中的嚴基俊曾收過一張圈有「Logan Lee Out D-9」暗唬的報紙，發生爆炸前曾有一名神秘的老伯伯，刻意在車旁放下另一架手推車，因此相信朴恩碩的死與嚴基俊絕對有關係，更有可能老伯伯的身份正是逃獄出來的嚴基俊。

李智雅強勢回歸赫拉皇宮！（黃Viu煲劇平台截圖）

朴恩碩原來打算向李智雅求婚，卻慘被賜死。（黃Viu煲劇平台截圖）

李智雅目睹朴恩碩死去，觀眾炮轟編劇「沒有人性」！（黃Viu煲劇平台截圖）

對於朴恩碩在最後一幕被賜死，惹來不少觀眾不滿，表示李智雅花了幾年時間報仇回歸，最後卻無法與朴恩碩有幸福的生活。雖然《Penthouse》已出現過幾次「翻生」的劇情，但這次觀眾卻認為朴恩碩「翻生」機會不大，炮轟編劇「沒有人性」。今季最後留下多個伏筆，包括朴浩山飾演申恩慶丈夫的「劉東弼」一角，未知曾是嚴基俊得力助手的他出獄後，為何立即被嚴基俊秘書找上；飛機上坐在朴恩碩身旁的溫朱莞，亦似乎是知道嚴基俊真實身份的關鍵人物，觀眾可能要耐心等待6月第三季的開播。

按圖睇朴恩碩慘被賜死一幕：

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在獄中的嚴基俊曾收過一張圈有「Logan Lee Out D-9」暗唬的報紙。（黃Viu煲劇平台截圖）

朴浩山與嚴基俊秘書見面的原因又是甚麼？（黃Viu煲劇平台截圖）

老伯伯的身份是逃獄出來的嚴基俊？（黃Viu煲劇平台截圖）