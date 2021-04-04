張恒輸官司公然攻擊中國司法草率　堅持上訴同鄭爽同歸於盡？

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-04-04 08:00

內地女星鄭爽因為代孕棄養風波而重挫演藝事業，目前她已經飛抵美國同前夫張恒對薄公堂爭取一對子女的撫養權，現時案件仍然審理中還沒有正式判決。不過另一單金錢糾紛的官司日前就在上海法院有結果出爐，仍然維持一審原判，鄭爽一方勝訴，但張恒似乎不滿意判決強調會繼續上訴，還在微博爆料指之後會陸續整理聊天記錄等證據公開出來，揚言傾家蕩產都要打官司。然而他這一番說話震驚不少網友，令大家非常關注他的一舉一動。

鄭爽同張恒目前都在美國為撫養權打官司中。（視覺中國）

根據內地媒體指出，在是次金錢糾紛的案件中，鄭爽一方提出的證據足以證明其2000萬是出借給張恒的，二人之間確實存在民間借貸關係。所以上海法院認為張恒一方提供的證據無法推翻鄭爽，由此判決他需歸還2000萬人民幣（約2293萬港元）以及利息給鄭爽。對於這個結果張恒非常不滿，表明將向上海市高院提出再審的申請。

然而他未肯擺休還繼續在微博發長文訴不滿，質疑上海第二中院在審訊程序上草率：「如果全中國所有的案件都像我這個案件如此草率的判案斷案，忽略事實真相，違反司法程序操作！中國的普通老百姓永遠只會在和有錢有勢的人訴訟過程中吃啞巴虧！」讓不少網友認為他公然在藐視同攻擊中國的司法，似乎目的不簡單，紛紛猜測此舉有利他順利拿到美國的綠卡。

張恒不服上海法院的判決。（視覺中國﹑張恒微博圖片）

另外，他已經做好心理準備，目前已經將一處房產出售，假若到最後官司輸了他願意給予對方2000萬人民幣就當買個教訓。但為了讓大家知道真相，他表示會這樣做：「我會把從2018年4月18日開始發生的所有事情，帶上證據一一整理出來，帶上你們想聽的完整錄音，放出來。讓所有人了解這一切的真相！」似乎手上還有好多不為人知的秘密在手。

張恒還公然在藐視同攻擊中國的司法。（視覺中國）

除此之外，他還指證鄭爽的確存在用陰陽合同在逃稅漏稅，只不過在上訴的過程中法院並沒有按照程序質證而已。為了還自己一個清白，張恒就上貼了多張鄭爽曾簽過的合同，叫相關部門好好嚴查：「我已經被你們用各種手段逼到牆角，所以我也沒甚麼好懼怕的，我只能公布所有的真相，還我自己清白。」還預告會進行下一波的大爆料：「相關完整的材料，聊天證據，微信語音證據，我都會去從頭整理，慢慢發出來。你用各種手段來打擊我，沒有任何問題，在我把所有事實講出來之前，我是不會倒下的。」聽到張恒的說話讓不少網友感到非常震驚，想必有大事發生。

張恒指出會整理相關證據證明鄭爽的確存在用陰陽合同在逃稅漏稅。（張恒微博圖片）

然而有一些網友看到他這些舉動之後都勸他為了一對子女就不要再打官公司了，但他仍然堅持表明為了事實的真相，就算傾家蕩產都要打下去，看來他已經豁出去做好準備同鄭爽同歸於盡。而鄭爽因為代孕棄養的事已經復出無望，之後張恒表明會再爆出一些她不為人知的秘密，想必鄭爽從此會在演藝圈消失，到底會爆出甚麼事網友們就非常關注。

張恒表示傾家蕩產都要打官司。（《這就是鐵甲》微博圖片﹑視覺中國）