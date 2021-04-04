Penthouse 2︱金素妍爆食SIM卡一幕臨時加戲　微博瘋傳拍內地版？

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-04-04 14:45

韓國狗血韓劇《The Penthouse》第二季（頂樓2）前日（2日）播出大結局，昨晚金素妍、李智雅、柳真和嚴基俊等主角現身特輯節目，分享了不少有趣的拍攝花絮。此外，微博亦瘋傳《Penthouse》將開拍內地版，但似乎就連內地網民都不太看好？

金素妍食SIM卡一幕雖然被笑「膠」，但成為經典之一。（黃Viu煲劇平台）

《Penthouse》昨晚播出特輯，主演們同場重溫多個第二季的精彩場面。其中播到金素妍食SIM卡一幕時，她講到原本編劇寫要把SIM卡沖落廁所，可是為了加強張力，導演提議她把SIM卡放到嘴內像香口膠一樣吃掉，所以決定臨時加戲。金素妍講到當時由於事前沒有準備香口膠，所以只好把真正的SIM卡放入嘴內，敬業到連柳真等人都佩服。

金素妍爆食SIM卡一幕是臨時加戲。（SBS）

而在第二季大結局中，最後慘被賜死的朴殷碩亦被問到會否在第三季「翻生」時，他表示自己也仍未知道。不過朴殷碩估計自己不會「翻生」，但如果有的話應該會再次找嚴基俊報仇。另外，今天微博瘋傳《Penthouse》將開拍內地版，雖然消息未被確實，但似乎大部分內地網民都不看好。他們講到開拍內地版的話要通過多重審核，擔心最後剪輯完成的版本會被觀眾嘲笑。

朴殷碩表示聽聞自己將不會出現於第三季。（SBS）

微博瘋傳《Penthouse》將開拍內地版，但就連內地網民也不看好。（微博/@Soledad-0329）

按圖重溫朴恩碩慘被賜死一幕：

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按圖重溫嚴基俊虐打金素19禁場面：